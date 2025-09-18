ETV Bharat / state

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-गड़बड़ा गया है राहुल गांधी का दिमाग

रांचीः झारखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अरुण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया है. उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व और कन्फ्यूज बताया. अरुण सिंह ने कहा कि अपने आपको बेताज बादशाह समझनेवाले राहुल गांधी को समझाने वाला कोई नहीं है. यही वजह है कि लगातार वो कई वर्षों से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में अगर कोई सबसे अधिक झूठ बोलनेवाला व्यक्ति है तो वह हैं राहुल गांधी. इसलिए जनता उन्हें लगातार अस्वीकार कर रही है और हरा रही है, लेकिन यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है.

अरुण सिंह ने कहा कि अभी कांग्रेस जमीन पर है और यही हाल रहा तो 25-30 साल में राहुल गांधी के नेतृत्व में पाताल में चली जाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं. यही आप कर्नाटक और अन्य जगह हारते हैं तो वोट चोरी की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि यह बात एक बड़ा झूठ है.

बयान देते भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा

अरुण सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा है कि वहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सर्वमान्य चेहरा हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे. सीटों को लेकर एनडीए में किसी तरह का मतभेद से इनकार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि जल्द ही यह तय हो जाएगा.

भाजपा चलाएगी स्वदेशी अभियान

भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती तक "स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर भारत बनाओ" अभियान चलाएगी. इस अभियान को व्यापक बनाने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री और इस अभियान के प्रमुख अरुण सिंह ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय सहित पार्टी के कई पूर्व विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे.