भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-गड़बड़ा गया है राहुल गांधी का दिमाग

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर रांची में बड़ा बयान दिया है.

Arun Singh Targeted Congress
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 6:55 PM IST

रांचीः झारखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अरुण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया है. उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व और कन्फ्यूज बताया. अरुण सिंह ने कहा कि अपने आपको बेताज बादशाह समझनेवाले राहुल गांधी को समझाने वाला कोई नहीं है. यही वजह है कि लगातार वो कई वर्षों से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में अगर कोई सबसे अधिक झूठ बोलनेवाला व्यक्ति है तो वह हैं राहुल गांधी. इसलिए जनता उन्हें लगातार अस्वीकार कर रही है और हरा रही है, लेकिन यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है.

अरुण सिंह ने कहा कि अभी कांग्रेस जमीन पर है और यही हाल रहा तो 25-30 साल में राहुल गांधी के नेतृत्व में पाताल में चली जाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं. यही आप कर्नाटक और अन्य जगह हारते हैं तो वोट चोरी की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि यह बात एक बड़ा झूठ है.

बयान देते भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा

अरुण सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा है कि वहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सर्वमान्य चेहरा हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे. सीटों को लेकर एनडीए में किसी तरह का मतभेद से इनकार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि जल्द ही यह तय हो जाएगा.

भाजपा चलाएगी स्वदेशी अभियान

भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती तक "स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर भारत बनाओ" अभियान चलाएगी. इस अभियान को व्यापक बनाने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री और इस अभियान के प्रमुख अरुण सिंह ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय सहित पार्टी के कई पूर्व विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे.

इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि ऐसी वस्तुएं जिसमें देश के लोगों का पसीना लगा है और देश में वह निर्मित हुआ है उसे अपनाने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि "गो वोकल फॉर लोकल" और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का. इससे जहां एक तरफ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर देश आर्थिक रूप से मजबूत होकर और भी उभरेगा.

जीएसटी दरों में कटौती से लोगों को राहत

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों में प्रधानमंत्री ने कटौती कर आम लोगों से जुड़ी वस्तुओं के दाम को कम करने का काम किया है. नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी और शैंपू, साबुन से लेकर आम उपभोक्ता से जुड़े सामानों के दामों में कमी दिखने लगेगी.

