सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर बोले अर्जुन मुंडा- मिनरल के लिए रची गई साजिश, तैयार हो रहा जांच रिपोर्ट - SURYA HANSDA ENCOUNTER

पलामू पहुंचे पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर मिनरल के लिए गहरी साजिश रचने की ओर इशारा किया है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 1:07 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 2:42 PM IST

पलामू/गोड्डा: गोड्डा के ललमटिया में सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गहरी साजिश बताया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मिनरल के लिए गहरी साजिश रची गई है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जांच रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाएगा.

पूर्व सीएम का गहरी साजिश की ओर इशारा

मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में वह गोड्डा के ललमटिया गए थे. यह एनकाउंटर मिनरल के लिए गहरी साजिश लग रही है. रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर हमला

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर बोलते हुए कहा कि सारी बातें बेबुनियाद है. बातों का कोई निष्कर्ष निकालने वाला नहीं है. राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया है. इस शासन का दुष्परिणाम दिख रहा है.

दरअसल, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह के पिता ध्रुव नारायण सिंह का निधन सोमवार को हो गया था. ध्रुव नारायण सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पलामू विभाग संचालक रह चुके हैं. मंगलवार को मेदिनीनगर के राजा हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, विधायक आलोक चौरसिया, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी समेत कई लोग शामिल हुए.

सूर्या हांसदा एनकाउंटर के बाद सहमे पूर्व मंत्री

गोड्डा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर के बाद उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी सहमे हुए हैं. पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता लोबिन हेम्ब्रम ने इस मामले में अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के बाद वे खुद भी सहमे हुए हैं. उन्होंने दिशोम गुरूजी शिबू सोरेन को याद करते हुए कहा कि उनसे ही गलत को गलत कहना सीखा है, चाहे उनकी अपनी पार्टी की सरकार क्यों ना रही हो और इसी सोच के तहत पिछली सरकार में अवैध उत्खनन समेत छर्री, गिट्टी को दूसरे राज्य में भेजने का विरोध किया था.

लोबिन हेम्ब्रम को सता रहा अनहोनी का डर

ऐसे में उन्हें भी इस बात का डर सता रहा है कि उनके साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए. लोबिन हेम्ब्रम ने बताया कि वे सूर्या हांसदा के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और ये सब राजनीति में होता है. मैं इस बात पर नहीं जाता कि उन पर कितने मामले दर्ज थे? लेकिन एनकाउंटर को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता है.

झामुमो प्रदेश सचिव पंकज मिश्रा की भूमिका पर उठाए सवाल

उन्होंने झामुमो के प्रदेश सचिव पंकज मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाये हैं. गौरतलब है कि वे लगातार पंकज मिश्रा पर आरोप लगाते रहे हैं और इस घटना में सूर्या हांसदा की मां सूर्येमणि हांसदा ने पंकज मिश्रा की भूमिका होने का आरोप लगाया है.

इसके साथ ही बताते चलें कि पिछले चुनाव तक सूर्या हांसदा बीजेपी में थे लेकिन उनका झामुमो ने टिकट काट दिया. इसके बाद लोबिन हेमब्रम बीजेपी से टिकट से चुनाव लड़े तो सूर्या हांसदा जेएलकेएम के टिकट पर चुनाव लड़े.

