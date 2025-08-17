ETV Bharat / state

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले ने पकड़ा तूल, अर्जुन मुंडा ने कहा- सूर्या प्रशासन का हुआ शिकार

जामताड़ा में बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच की मांग करते हुए सरकार पर निशाना साधा.

BJP leader Arjun Munda targeted government demanding investigation into Surya Hansda encounter case
भाजपा नेता अर्जुन मुंडा (Etv Bharat)
Published : August 17, 2025 at 3:10 PM IST

जामताड़ा: गोड्डा के ललमटिया में सूर्या हांसदा के एनकाउंटर का मामला काफी तूल पकड़ने लगा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा साथ ही जांच की मांग की है जामताड़ा में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा प्रशासन का शिकार हुआ है, ये एनकाउंटर फर्जी है.

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला ने झारखंड की राजनीति में काफी तूल पकड़ लिया है. एनकाउंटर फर्जी है या सही अब यह जांच का विषय बन गया है लेकिन इसे लेकर सियासत गर्म हो गयी है. राजनीतिक दल के नेता अब इस एनकाउंटर मामले को फर्जी करार दे जांच करने में लगे हैं और परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं. इसी कड़ी में जामताड़ा पहुंचे भाजपा नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है.

बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का बयान (Etv Bharat)

अर्जुन मुंडा ने एनकाउंटर मामला को बताया फर्जी

पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने इस एनकाउंटर को एक तरह से फर्जी बताया है. उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा एक संघर्षशील और दबे कुचले सुदूर आदिवासी की आवाज थे. एनकाउंटर कहकर एक तरह से वो प्रशासन का शिकार हुए हैं. इस तरह की घटना को अर्जुन मुंडा ने झारखंड राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. अर्जुन मुंडा ने इस घटना को लेकर कहा कि पूरे राज्य के आदिवासी राज्य के निर्माण के लिए जो सपने थे उस पर इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है. अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा के परिवार के साथ भाजपा खड़ी है, पार्टी परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक प्रयास करेगी.

'सरकार को खुद पहल करनी चाहिए एनकाउंटर फर्जी है या सही'

अर्जुन मुंडा ने मामले की जांच की मांग करते हुए सरकार को घेरा और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को खुद इस पर पहल करनी चाहिए. जनता को यह बताना चाहिए कि एनकाउंटर सही है या फर्जी. कई मुकदमे रहने के सवाल पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा चुनाव लड़कर लोकतांत्रिक तरीके से सेवा कर काम करते थे. इसके बावजूद जिस तरह की घटी उससे कई सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने वाले के खिलाफ कई फर्जी मुकदमे भी दर्ज होते हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता अर्जुन मुंडा सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर ललमटिया जाने के क्रम में जामताड़ा पोसोई मोड पर कुछ देर रुके थे. जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए ये तमाम बातें कहीं.

