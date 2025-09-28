नंदलाल मीणा की अंतिम यात्रा में सीएम सहित शामिल हुए कई नेता और मंत्री, नम आंखों से दी विदाई
भाजपा के दिग्गज नेता नंदलाल मीणा का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार. सीएम शर्मा ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया.
Published : September 28, 2025 at 11:42 AM IST
प्रतापगढ़: राजस्थान की राजनीति में चार दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रहे और जनजातीय समाज की सशक्त आवाज बने पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा को रविवार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई. प्रतापगढ़ जिले के अंबामाता स्थित उनके निजी आवास से अंतिम यात्रा निकली, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री व नेता सहित हजारों कार्यकर्ता, आमजन और सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए.
अहमदाबाद के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर शनिवार रात प्रतापगढ़ लाया गया था. रविवार सुबह 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकली और अंबामाता स्थित श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ पहुंचे और अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया.
अंतिम संस्कार में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद सीपी जोशी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, विधायक श्रीचंद कृपलानी, विधायक चंद्रपान सिंह आक्या, विधायक सुरेश धाकड़, कन्हैयालाल मीणा, बाप पार्टी विधायक थावरचंद मीणा, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, पूर्व विधायक रत्नलाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
नंदलाल मीणा कुल सात बार विधायक, चार बार मंत्री और एक बार सांसद रहे. अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने जनजातीय समाज की आवाज को मजबूती से राजनीति की मुख्यधारा तक पहुंचाया और हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए कार्यरत रहे. वे राजनीति के साथ खेलों में भी सक्रिय रहे.