ETV Bharat / state

भाजपा नेता ने मंत्री संजय यादव से मांगा जवाब, बोले- एनओसी मिलने के बावजूद अम्बेडकर मूर्ति अनावरण पर रोक क्यों - BABASAHEB AMBEDKAR STATUE

भाजपा नेता अमित मंडल ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : April 17, 2025 at 10:53 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 11:01 AM IST 2 Min Read

गोड्डा: जिले में अम्बेडकर की प्रतिमा अनावरण पर रोक मामले में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गयी है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक अमित मंडल ने इसका सीधा आरोप स्थानीय विधायक व मंत्री संजय यादव पर लगाया है. मीडिया से बातचीत करते भाजपा नेता (ETV BHARAT) अमित मंडल ने कहा कि स्थानीय युवाओं द्वारा पिछले दो तीन माह से अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने हेतु निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि पूर्ण हो चुका था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश का हवाला देकर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया. जबकि 15 अप्रैल को पोड़ैयाहाट में अम्बेडकर की प्रतिमा प्रदीप यादव द्वारा लगाई जाती है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं लगता है. उन्होंने कहा कि गोड्डा में दर्जनों प्रतिमा सड़क के किनारे लगाई गयी है. ऐसे में स्थानीय गोड्डा विधायक व राज्य सरकार के मंत्री संजय यादव का कोई बयान इस मामले पर नहीं आया है.

Last Updated : April 17, 2025 at 11:01 AM IST