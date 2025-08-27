रांची: बिजली बिल में भारी गड़बड़ी की शिकायत आने पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है. पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अविलंब बिजली बिल में सुधार की मांग सरकार से की है.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि समय पर बिजली बिल आता नहीं है और जो बिल आ रहे हैं वो भी तीन, चार महीने का एक साथ आता है. उसमें भी मनमाने ढंग से राशि जुड़कर उपभोक्ताओं को बिल थमाए जा रहे हैं. जब उपभोक्ता बिल में संशोधन की मांग करते हैं तो बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ता को सर्टिफिकेट केस दर्ज करने समेत लाइन बाधित करने की धमकी देकर भय उत्पन्न किया जा रहा है.

मीडिया से बात करते पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी (Etv Bharat)

उपभोक्ताओं के पास समय पर नहीं मिलता है बिल

अमर कुमार बाउरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि बिजली विभाग के कर्मियों को यह पता चल जाए कि कोई घर बीजेपी समर्थक या कार्यकर्ता का है तो उनके साथ और भी जबरन तरीके से बिजली बिल वसूल की जाती है. उन्होंने आगे कहा कि एक तो समय से बिजली बिल उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंच रहा है. दूसरी ओर जो भी बिल आ रहे हैं उनमें भी मनमाने ढंग से राशि जोड़कर उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं.

200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ था चुनावी मुद्दा: बीजेपी

उन्होंने बिजली विभाग को लेकर कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कहकर राज्य सरकार ने चुनाव में इसका लाभ उठाया था लेकिन हकीकत यह है कि आम लोगों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है. कई जगहों पर घंटों पावर कट रहता है. जिससे लोग परेशान रहते हैं. उन्होंने सरकार से बिना देर किए व्यवस्था सुधारने की मांग की है.

बिल में गड़बड़ी की शिकायत पर जेबीवीएनएल सख्त

हाल के दिनों में बड़ी संख्या में बिजली बिल में आ रही गड़बड़ी की शिकायत पर जेबीवीएनएल ने सख्त रुख अपनाया है. जेबीवीएनएल के मुख्य महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने सभी एरिया बोर्ड के जीएम और सर्किल के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर संबंधित उपभोक्ताओं के बिलों की जांच करने और दोषी ऊर्जा मित्रों एवं अन्य कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कुछ कर्मचारियों और ऊर्जा मित्रों के द्वारा बिजली बिल में हेराफेरी करने के लगे आरोप की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें: देवघर में बिजली विभाग से लोग परेशान, चलाते हैं एक पंखा, आता है लाखों का बिल

इतिहास में पहली बार इस राज्य सरकार ने घटाए बिजली के दाम, इतने फीसदी की होगी कटौती

भारत में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार के प्रयास, विद्युत राज्य मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां