बिलासपुर में अजय चंद्राकर का विवादित बयान, कहा- कांग्रेस का चरित्र चाटने और काटने का
पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के बयान पर भी पलटवार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2025 at 6:10 PM IST
बिलासपुर: जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का एक विवादित बयान सामने आया है. अजीबो गरीब बयान देते हुए चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र ऊपर चाटने और नीचे काटने का है. साथ ही मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सिंघार के बयान पर भी पलटवार किया है. चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान वे केंद्र की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे.
दिल्ली के दरबारी हैं कांग्रेसी: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बयान दिया. कहा कि, कांग्रेस चाटने और काटने वाली पार्टी है. कांग्रेस के लोग दिल्ली में जाकर एक परिवार का चाटते हैं और नीचे यानी वापस आकर अपने ही पार्टी में एक दूसरे को काटते हैं. कांग्रेस के लोग जनता के दरबारी नहीं है कांग्रेस के नेता दिल्ली के दरबारी हैं. यही कांग्रेस का असली चरित्र है.
उमंग सिंघार पर भी हमला: दरअसल, मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बिलासपुर पहुंचे थे. यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी पर्ची वाले सीएम हैं. वे मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के असिस्टेंट लगते हैं. इस बयान पर चंद्राकर ने उमंग सिंघार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई अनुभव नहीं है. खुद कमलनाथ के एक बार मंत्री रहे हैं, पीछे-पीछे घूमने वाले उमंग का स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नहीं है.
उमंग सिंघार खुद कमलनाथ के रिमोट हैं, परजीवी का कोई स्वतंत्र दिमाग नहीं होता है. उमंग अपनी योग्यता से नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं- अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री
चंद्राकर ने आगे कहा कि, कांग्रेस के नेता दिल्ली जाकर एक ही परिवार के आगे नतमस्तक होते हैं और प्रदेश लौटने के बाद आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं. कांग्रेस में कोई विश्वसनीयता नहीं है. जो लोग दरबारी बन गए हैं वही आज विष्णु देव जैसे नेताओं पर आरोप लगाते हैं यह जनता दरबारी नहीं है बल्कि एक ही परिवार की चाकरी करने वाले हैं.