केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले- बीकानेर में जुटेंगे दुनियाभर के साइक्लिस्ट, पर्यटन के नक्शे पर दिलाएंगे पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर भाजपा की ओर से 'सेवा पखवाड़ा' अभियान का आगाज हुआ. इसमें साइकिल रैली का आयोजन किया गया.

Seva Pakhwada Campaign
साइकिल रैली से सेवा पखवाड़े का आगाज करते मंत्री मेघवाल (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 3:38 PM IST

बीकानेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर देशभर की तरह बीकानेर में भी 'सेवा पखवाड़ा' अभियान का आगाज हुआ. इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने करीब 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाई. बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से जूनागढ़ तक करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर के 75 साइक्लिस्ट के साथ साइकिल चलाते हुए 'टूर द थार' अभियान से जोड़ते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया.

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है. आने वाले समय में नौरंगदेसर से जोधपुर के ओसियां तक बीकानेर से बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट साइकिल रैली निकालेंगे.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल. (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े का आगाज, सीएम ने लगाई झाड़ू, हाथों से पिलाई चाय

मेघवाल ने कहा कि पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए साइकिलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमने यह प्रयास किया है. मेघवाल ने बताया कि बीकानेर के नौरंगदेसर में जामनगर एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आए थे. उस दौरान भारी बरसात के बीच साइकिलिस्टों ने, जिनमें 50 छात्राएं और 50 छात्र थे, उनको एस्कॉर्ट किया था. यह दृश्य देशभर में चर्चा का विषय रहा. ऐसे में एक बार फिर नौरंगदेसर की धरती से ही इस साइकिल रैली की शुरुआत की जाएगी.

मेघवाल ने बताया कि यह आयोजन 'टूर द थार' अभियान के तहत ही होगा. इससे बीकानेर और खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस साइकिल रैली में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई साइकिलिस्ट शामिल होंगे. इनमें से कई लोग 100 किलोमीटर, कई 200 किलोमीटर और कई लोग 300 किलोमीटर की पूरी यात्रा के दौरान साथ रहेंगे. मेघवाल ने बताया कि 23 नवंबर को यह आयोजन प्रस्तावित है और साइकलिंग एसोसिएशन के साथ-साथ देश भर के साइकिलिस्ट और दूसरे लोग इस आयोजन में जुड़ेंगे.

ईटीवी भारत ने उठाया था मुद्दा: इस दौरान जीएसटी रिफॉर्म्स में स्कूली बैग पर जीएसटी कम नहीं होने और 50 हजार तक के लैपटॉप पर जीएसटी कम नहीं होने को लेकर अर्जुन मेघवाल से सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह सुझाव उनकी जानकारी में आया है और अब इसे उचित मंच पर उठाएंगे. पिछले दिनों ईटीवी भारत ने स्कूली बच्चों के बैग पर जीएसटी कम नहीं होने की खबर प्रसारित की थी.

