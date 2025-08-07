Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

भाजपा का 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू, 10 लाख घरों पर फहराएगी तिरंगा - BJP TIRANGA YATRA

'हर घर तिरंगा' अभियान के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को निशाना साधा.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 6:29 PM IST

4 Min Read

जयपुर: भाजपा ने अपने नए जनसंपर्क अभियान 'हर घर तिरंगा यात्रा' की शुरुआत कर दी है. हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देशभर में हुए विजयोत्सव के बाद पार्टी अब स्वतंत्रता दिवस को केंद्र में रखकर जनभावनाओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. इस अभियान के तहत प्रदेश के 10 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा. साथ ही शहीद स्मारकों, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जगहों और प्रतिमाओं पर सफाई अभियान चलाकर देशभक्तों को नमन किया जाएगा.

इस अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा ने प्रदेश और जिला स्तर पर टीमें बनाकर कार्यशालाएं शुरू कर दी हैं. गुरुवार को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. दोनों नेताओं ने तिरंगा यात्रा के बहाने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया.

सीएम भजनलाल और वीडी शर्मा का संबोधन (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- सवाई माधोपुर में तिरंगा रन एवं मैराथन रैली का आयोजन, लोगों ने दिखाया गजब का जोश - Tiranga Run in Sawai Madhopur

कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारतीय सेना आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है. उन्होंने कहा कि देश ने बीते 11 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसे आज हर भारतीय महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं, जिससे सेना के शौर्य का सम्मान हुआ. भाजपा उसी देशभक्ति के जज्बे को बरकरार रखने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चला रही है.

भाजपा का 'हर घर तिरंगा' अभियान
अभियान को लेकर बीजेपी ऑफिस में आयोजित हुई कार्यशाला (ETV Bharat Jaipur)

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है. उन्होंने कहा कि देश तोड़ने का काम पहले भी कांग्रेस ने किया था और आज भी वही मानसिकता दिख रही है. भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि भाजपा के बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और संभाग स्तर पर कार्यक्रम जनता से सीधे संवाद का माध्यम बनते हैं. ऐसे अभियानों में पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ने का अवसर पाता है.

इसे भी पढ़ें- बीजेपी ने निकली तिरंगा यात्रा, राठौड़ बोले- कांग्रेस में भी राष्ट्र चरित्र पैदा होना चाहिए, सीएम ने कहा- युवा पीढ़ी को जागृत किया जाए - Har Ghar Tiranga

वीडी शर्मा का हमला: मध्य प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' और 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' जैसे अभियानों का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में भाग लेकर अभियान को सफल बनाए. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन-रात 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम कर रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता संसद से बाहर निकलकर अमेरिका और पाकिस्तान की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों का साथ देने वालों को हमारी न्यायपालिका ने भी जमकर फटकार लगाई है. ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे आमजन को सच्चाई बताएं.

'हर घर तिरंगा' अभियान
कार्यशाला में मौजूद बीजेपी नेता (ETV Bharat Jaipur)

अभियान की रूपरेखा और कार्यक्रम

  • 10 से 14 अगस्त तक मंडल, जिला और संभाग स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी.
  • 13 से 15 अगस्त तक घरों और प्रतिष्ठानों पर भाजपा कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे.
  • 12 से 14 अगस्त के बीच स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध स्मारक और ऐतिहासिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा.
  • मंडल स्तर पर शहीदों, वीर सैनिकों और बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा.
  • 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. इस दिन भाजपा कार्यकर्ता मौन जुलूस निकालेंगे और संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को विभाजन की पीड़ा से अवगत कराएंगे.

इसे भी पढ़ें- हर घर तिरंगा अभियान: डीग में निकाली बाइक रैली, जिला कलेक्टर ने चलाई बाइक - har ghar tiranga campaign

जयपुर: भाजपा ने अपने नए जनसंपर्क अभियान 'हर घर तिरंगा यात्रा' की शुरुआत कर दी है. हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देशभर में हुए विजयोत्सव के बाद पार्टी अब स्वतंत्रता दिवस को केंद्र में रखकर जनभावनाओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. इस अभियान के तहत प्रदेश के 10 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा. साथ ही शहीद स्मारकों, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जगहों और प्रतिमाओं पर सफाई अभियान चलाकर देशभक्तों को नमन किया जाएगा.

इस अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा ने प्रदेश और जिला स्तर पर टीमें बनाकर कार्यशालाएं शुरू कर दी हैं. गुरुवार को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. दोनों नेताओं ने तिरंगा यात्रा के बहाने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया.

सीएम भजनलाल और वीडी शर्मा का संबोधन (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- सवाई माधोपुर में तिरंगा रन एवं मैराथन रैली का आयोजन, लोगों ने दिखाया गजब का जोश - Tiranga Run in Sawai Madhopur

कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारतीय सेना आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है. उन्होंने कहा कि देश ने बीते 11 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसे आज हर भारतीय महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं, जिससे सेना के शौर्य का सम्मान हुआ. भाजपा उसी देशभक्ति के जज्बे को बरकरार रखने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चला रही है.

भाजपा का 'हर घर तिरंगा' अभियान
अभियान को लेकर बीजेपी ऑफिस में आयोजित हुई कार्यशाला (ETV Bharat Jaipur)

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है. उन्होंने कहा कि देश तोड़ने का काम पहले भी कांग्रेस ने किया था और आज भी वही मानसिकता दिख रही है. भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि भाजपा के बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और संभाग स्तर पर कार्यक्रम जनता से सीधे संवाद का माध्यम बनते हैं. ऐसे अभियानों में पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ने का अवसर पाता है.

इसे भी पढ़ें- बीजेपी ने निकली तिरंगा यात्रा, राठौड़ बोले- कांग्रेस में भी राष्ट्र चरित्र पैदा होना चाहिए, सीएम ने कहा- युवा पीढ़ी को जागृत किया जाए - Har Ghar Tiranga

वीडी शर्मा का हमला: मध्य प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' और 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' जैसे अभियानों का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में भाग लेकर अभियान को सफल बनाए. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन-रात 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम कर रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता संसद से बाहर निकलकर अमेरिका और पाकिस्तान की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों का साथ देने वालों को हमारी न्यायपालिका ने भी जमकर फटकार लगाई है. ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे आमजन को सच्चाई बताएं.

'हर घर तिरंगा' अभियान
कार्यशाला में मौजूद बीजेपी नेता (ETV Bharat Jaipur)

अभियान की रूपरेखा और कार्यक्रम

  • 10 से 14 अगस्त तक मंडल, जिला और संभाग स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी.
  • 13 से 15 अगस्त तक घरों और प्रतिष्ठानों पर भाजपा कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे.
  • 12 से 14 अगस्त के बीच स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध स्मारक और ऐतिहासिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा.
  • मंडल स्तर पर शहीदों, वीर सैनिकों और बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा.
  • 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. इस दिन भाजपा कार्यकर्ता मौन जुलूस निकालेंगे और संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को विभाजन की पीड़ा से अवगत कराएंगे.

इसे भी पढ़ें- हर घर तिरंगा अभियान: डीग में निकाली बाइक रैली, जिला कलेक्टर ने चलाई बाइक - har ghar tiranga campaign

For All Latest Updates

TAGGED:

HAR GHAR TIRANGABHAJANLAL SHARMAINDEPENDENCE DAY CAMPAIGNVD SHARMABJP TIRANGA YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सरिस्का में फिर लौटे गिद्ध, पर्यावरण संरक्षण और डाइक्लोफेनिक पर रोक का दिखा असर

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

'वॉर 2' के दूसरे गाने 'जनाब-ए-आली' का टीजर, ऋतिक-जूनियर NTR में होगी डांसिंग जंग, थिएटर में होगा फैसला

ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद सोने के भाव में लगी आग, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.