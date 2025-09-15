ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने कहा- बीजेपी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक गैंग है; हर जिले के लिए मेनिफेस्टो बनाएंगे

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) और समाजवादी सरकार ने पहले भी विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश घोषित किया था. सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी इसे और बड़े स्तर पर मनाएगी.

रिवर फ्रंट देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट: अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ का रिवर फ्रंट देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट बन सकता है. पौराणिक स्थलों की तरह, यहां भगवान विश्वकर्मा के योगदान को सम्मानित स्थान दिया जाएगा. राजनीतिक तौर पर भी समाजवादी पार्टी हमेशा से विश्वकर्मा समाज और पिछड़े वर्गों के अधिकारों और आरक्षण की लड़ाई में साथ खड़ी रही है.

हर जिले का अलग मेनिफेस्टो होगा: अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक गैंग बन चुकी है और समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और विकास के लिए जनता के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखेगी. अखिलेश ने कहा है कि अब हम हर जिले का हम मेनिफेस्टो बनाएंगे.

कारोबारियों और हुनरमंदों को उनका हक मिलेगा: आगरा, हाथरस और मथुरा का मेनिफेस्टो बना करके बताएंगे कि इन जिलों में क्या कुछ काम सपा करेगी. राज्य स्तरीय घोषणापत्र तो हम लाएंगे ही, साथ में उत्तर प्रदेश के हर जिले मेनिफेस्टो तैयार करके जिलों का कारोबार बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे.सपा सरकार आने पर हस्तशिल्प कारोबारियों और हुनरमंदों को उनका हक दिया जाएगा.

लखनऊ नहीं बन सका स्मार्ट सिटी: सपा अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था, लेकिन हकीकत में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। गोरखपुर में मेट्रो शुरू नहीं हो पाई, जबकि जनता इंतजार कर रही है. कौशांबी, कानपुर और गाजीपुर अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय समझौते और जातिगत एनकाउंटर हो रहे हैं.