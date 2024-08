यूपी बीजेपी के आंतरिक चुनाव की तैयारी, होगा वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा परिवर्तन - Big changes in UP BJP

ETV Bharat / state

यूपी बीजेपी के आंतरिक चुनाव की तैयारी, होगा वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा परिवर्तन - Big changes in UP BJP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 21 hours ago

सितंबर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा. ( Photo Credit- ETV Bharat )

लखनऊ: अक्टूबर से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव शुरू होंगे. वार्ड, मंडल, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदलाव होगा. यह सारे परिवर्तन आंतरिक चुनाव के आधार पर होंगे. निर्विरोध निर्वाचन होने की दशा में चुनाव नहीं होगा. जनवरी तक बीजेपी का पूरा चेहरा बदला हुआ नजर आएगा. इसको लेकर निकट भविष्य में बड़ी तैयारियां शुरू की जाएंगी. उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी के सांगठनात्मक चुनाव होंगे.

बीजेपी संगठन में बदलाव अक्टूबर से शुरू होगा (Photo Credit- ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव भी हो सकता है. (Photo Credit- ETV Bharat) उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी के सांगठनात्मक चुनाव होंगे. (Photo Credit- ETV Bharat) भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले महीने से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा. पूरे देश में सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद, पूरे प्रदेश में वार्ड स्तर पर चुनाव शुरू करेगी. इसके जरिए सबसे पहले वार्ड अध्यक्ष चुने जाएंगे. यह वार्ड अध्यक्ष अपने जिला अध्यक्ष का चयन करेंगे. जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद सभी जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेंगे. पूरे देश में जब 50% राज्य के चुनाव हो जाएंगे. फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा. जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं होगा, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष काम करते रहेंगे.सूत्रों ने बताया कि सबसे पहले सितंबर माह में राष्ट्रीय स्तर और उत्तर प्रदेश स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा. तीन से साढ़े तीन करोड़ देश में और उत्तर प्रदेश में करीब 70 लाख सदस्य बनने के लिए बीजेपी अभियान चलाएगी. इसके बाद में यही सदस्य सबसे पहले वार्ड अध्यक्ष चुनते हैं. सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी न केवल भौतिक रूप से, बल्कि वर्चुअल तरीके से भी करेगी. इसमें ऑनलाइन और मिस कॉल के माध्यम से भी सदस्य जोड़े जाएंगे.इससे पहले साल 2019 में बीजेपी का संगठन के चुनाव हुए थे. प्रत्येक 3 साल में चुनाव होते हैं. मगर पिछला कार्यकाल समाप्त होने के बाद संविधान के हिसाब से बीजेपी ने चुनाव का समय आगे बढ़ा दिया था. कोरोना संक्रमण के चलते यह निर्णय लिया गया था. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने बताया कि प्रत्येक 3 साल में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव होना सामान्य प्रक्रिया है. इस वर्ष चुनाव कराए जाएंगे. सबसे पहले सदस्यता अभियान होगा. बहुत जल्दी ही नेतृत्व की ओर से औपचारिक जानकारी दी जाएगी. ये भी पढ़ें- यूपी के 2 करोड़ 30 लाख किसानों के लिए अच्छी ख़बर; धान-मक्का और बाजरा खरीदेगी योगी सरकार, रखें इन बातों का ध्यान - Good News for farmers in UP