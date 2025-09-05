ETV Bharat / state

अलवर में भाजपा का प्रदर्शन, मंत्री शर्मा बोले- मां का अपमान नहीं सहेंगे देशवासी - PM MODI MOTHER INSULT CONTROVERSY

पीएम मोदी की मां के अपमान पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया. मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश है.

PM MODI MOTHER INSULT CONTROVERSY
अलवर में प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 1:52 PM IST

अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री की मां पर की गई टिप्पणी का अपमान हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में मां का स्थान सर्वोच्च होता है, फिर चाहे वह देश के प्रधानमंत्री की मां हो या एक साधारण आदमी की. वन मंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितने बौखलाए हुए हैं, यह इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है. मां के बारे में की गई इस टिप्पणी से पूरे देश की जनता में आक्रोश है. आने वाले समय में देश के मतदाता कांग्रेस का सफाया बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश से करेंगे.

वन मंत्री शुक्रवार को अलवर में भाजपा की ओर से आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. संजय शर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता बौखलाए हुए हैं, जिसके चलते उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में भी टिप्पणी की गई. इस टिप्पणी से देश की जनता में भारी आक्रोश है, जिसके चलते पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में अलवर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया गया. उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को यह संदेश दिया गया है कि मां का स्थान व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च होता है. मां का सम्मान सभी को करना चाहिए, फिर चाहे वह प्रधानमंत्री की मां हो या एक साधारण व्यक्ति की. मां व्यक्ति को संस्कार देती है और एक अच्छा नागरिक बनाने में योगदान देती है.

बिहार ही नहीं देशभर में कांग्रेस को नहीं मिलेंगे वोट: वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अलवर में हुए विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी को यह संदेश दिया गया है कि मां का अपमान हिंदुस्तानवासी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव हैं, जिसको लेकर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन बिहार की जनता सजग है. आने वाले चुनावों में बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को एक भी वोट नहीं मिलेगा. देश के मतदाता इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का सफाया देश से करेंगे.

पढ़े: पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को लेकर बवाल जारी, भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन

