सत्या शर्मा ने निगम सचिव कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 28, 2025 at 5:24 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 6:37 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के एक सदस्य को लेकर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल कर दिया है. इस चुनाव में कांग्रेस और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है. भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ निगम पार्षद सत्या शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है. सत्या शर्मा ने दिल्ली नगर निगम मुख्यालय स्थित निगम सचिव कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया है. इस मौके पर मेयर राजा इकबाल सिंह, डिप्टी मेयर जय भगवान यादव , नेता सदन प्रवेश वाही , निगम पार्षद पंकज लूथरा और निगम पार्षद पुनीत शर्मा मौजूद थे. वहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 184 से निगम पार्षद हेमा वोहरा को उम्मीदवार बनाया गया है. हेमा वोहरा ने भी निगम सचिव कार्यालय में नामांकन दाखिल कर दिया है. इस मौके पर पूर्व मेयर महेश कुमार और कई आम आदमी पार्टी के पार्षद मौजूद थे. हेमा वोहरा के नामांकन को लेकर नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने कहा की दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर मुख्यालय स्थित निगम सचिव कार्यालय में निगम सदन से समिति समिति सदस्य पद पर हेमा वोहरा ने अपना नामांकन दाखिल किया है. यह हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए हेमा वोहरा को बधाई देता हूँ.

