25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा बीजेपी 'हर घर स्वदेशी' अभियान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- भारत को बनाना है विकसित राष्ट्र

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से अटल बिहारी वाजपेई की जयंती तक हर घर स्वदेशी नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है. इस अभियान के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आवाहन को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.

पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की लक्ष्य: उन्होंने कहा कि कोविड संकट से लेकर आज तक भारत ने दिखाया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भरता ही राष्ट्र की शक्ति है. मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, दवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत विश्व केंद्र बन रहा है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की नीतियों के कारण विदेशी निवेश आज हमारी ओर आकर्षित हो रहा है. पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ भारत आत्मनिर्भरता का प्रमाण है.

युवा शक्ति की आत्मनिर्भरता बढ़ी: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राकृतिक खेती और डिजिटल खेती जैसे कार्यों से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं. आज भारत स्टार्टअप नेशन बन चुका है. युवा शक्ति की आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है. आत्मनिर्भर भारत में नारी शक्ति को केंद्र में रखा गया है. महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहे हैं भारत और हथियार आयात करने वाला नहीं, बल्कि निर्यात करने वाला राष्ट्र बन चुका है.

भारत विश्वसनीय साझेदार बना: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि विश्वसनीय साझेदार बनाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सरकारी योजना नहीं, जन आंदोलन है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पार्टी की ओर से आत्मनिर्भर अभियान चलाने जा रहे हैं. ये अभियान 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा.