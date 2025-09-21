ETV Bharat / state

इटावा पहुंचे अखिलेश यादव; कहा- बीजेपी सरकार इटावा सफारी तक ठीक से नहीं चला पा रही, यहां के पहाड़ भी ट्रांसफर कर दिए

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को इटावा पहुंचे. उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.

इटावा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Photo Credit: ETV Bharat)
इटावा: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को इटावा में थे. उन्होंने रिटायर्ड आईएएस के श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लिया. इसके बाद वह हनुमान मंदिर में दर्शन करने गये. फिर वह इटावा लायन सफारी पार्क पहुंचे.

सरकार पर लायन सफारी की अनदेखी का आरोप: इटावा लायन सफारी के भ्रमण के बाद उन्होंने कहा कि नेता जी (मुलायम सिंह यादव) का जो सपना था, वह इटावा सफारी के रूप में साकार हुआ. बीजेपी सरकार इसे भी ठीक से नहीं चला पा रही है. इसे वनतारा को सौंप दिया जाना चाहिए. हमारी सरकार बनेगी, तो हम इसकी बेहतर व्यवस्था करेंगे, ताकि इटावा का नाम पूरी दुनिया में हो.

योगी सरकार के दिन हुए पूरे: सपा अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार अब आखिरी दिनों में है. सरकार के पास केवल 400 दिन ही बाकी रह गए हैं. नौ बजट आ चुके हैं, लेकिन इटावा और आसपास के क्षेत्रों को कोई फायदा नहीं हुआ. आखिरी बजट में भी इटावा को कुछ नहीं मिलेगा. अ

इटावा के पहाड़ भी ट्रांसफर कर दिए गए: अखिलेश यादव ने कहा कि पहले केवल अधिकारियों का ट्रांसफर होता था. अब तो इटावा में पहाड़ तक ट्रांसफर कर दिए गए हैं. अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाना चाहिए था. हमारी सरकार आने पर गायब पहाड़ भी बरामद होंगे.

ईवीएम के जरिए वोट चोरी हो रहे हैं: अखिलेश ने कहा कि भारतीयों को अमेरिका बेड़ियों और हथियारों के साए में भेजा गया. हमारे अमेरिका से रिश्ते अच्छे होने चाहिए थे. अमेरिका से रिश्ते और न बिगाड़ें. डॉलर और पाउंड की कीमत लगातार बढ़ रही है. इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. ईवीएम के जरिए वोट चोरी हो रहे हैं.

अपराधियों की सूची जारी नहीं होने दे रही सरकार: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है. उन पर लगातार फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं. इटावा के टॉप-10 अपराधियों की सूची भी सरकार जारी नहीं होने दे रही है.

पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर तंज कसा: शनिवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर तंज कसा. अखिलेश यादव ने कहा कि एक पूर्व सांसद हैं जिनसे मैंने कहा था कि पान खाकर प्रेस कांफ्रेंस न किया करें. उन्होंने मेरी बात मान ली. अब वह जर्दा खाकर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं.

सुब्रत पाठक ने अखिलेश के बयान पर किया पलटवार: अखिलेश यादव के बयान पर सुब्रत पाठक ने कहा कि लगता है आजकल अखिलेश यादव जी के सपनों में मैं ही आ रहा हूं. मैंने केवल नेपाल जैसी क्रांति का ज़िक्र किया था, उसमें सबके घर जलेंगे, सिर्फ राहुल-अखिलेश के नहीं. जहां तक पान या जर्दा खाने की बात है, मैं मान लेता हूं, लेकिन अखिलेश जी आप बताइए कि आपने क्या पीकर देश को फूंकने की बात कही थी. वह इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.

यह भी पढ़ें- गरीबी में बनाया थ्रेशर मॉडल, PM मोदी की डॉक्यूमेंट्री-मिशन शक्ति में शामिल; 12वीं की स्टूडेंट पूजा की रोचक कहानी

