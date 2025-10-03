ETV Bharat / state

'दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक, डिस्पेंसरी बंद, गरीब आदमी दवा को तरसा', सौरभ भारद्वाज का रेखा सरकार पर हमला

AAP प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी सरकार के आठ महीनों में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत खराब हो गई है.

सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज (ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (APP) ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार जानबूझकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर रही है ताकि प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाया जा सके.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली के सभी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थीं, जांचें भी बिना किसी शुल्क के होती थीं और अगर किसी सरकारी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध न होती तो निजी अस्पताल या जांच केंद्र में मरीजों का मुफ्त इलाज कराया जाता था. लेकिन अब हालात यह हैं कि मरीजों को दवाइयां, दस्ताने और सर्जिकल उपकरण तक खुद खरीदने पड़ रहे हैं.

बंद हो रही डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लीनिक-सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दवाइयों की खरीद रोक रही है और अस्पताल अधीक्षकों को स्थानीय स्तर पर खरीद की अनुमति नहीं दी जा रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली आरोग्य कोष का 80 करोड़ का वार्षिक बजट भी शून्य कर दिया गया है, जिससे 'फरिश्ते योजना' समेत कई योजनाएं ठप हो गई हैं. नतीजतन मोहल्ला क्लीनिक, आरोग्य मंदिर और डिस्पेंसरी भी बंद हो रहे हैं.

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सिर्फ छह महीनों में भाजपा ने दिल्ली के अस्पतालों को बदहाल कर दिया है. लोग स्ट्रेचर, ग्लव्स और दवाइयों के लिए तरस रहे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि केजरीवाल सरकार ने बड़ी मेहनत से यह सुनिश्चित किया था कि आम आदमी को कभी बाहर से दवा न खरीदनी पड़े.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपना है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के अस्पताल राम मनोहर लोहिया भी दवाइयों और उपकरणों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड से आने वाले मरीज भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होने वाली इस लापरवाही से बेहद परेशान हैं. सौरभ भारद्वाज ने चेतावनी दी कि भाजपा का यह षड्यंत्र जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बारिश के पानी में डूब गए रावण! सड़कों पर तैरते दिखे पुतले, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार

ये भी पढ़ें- AAP नेता सौरभ भारद्वाज की चुनौती का सूर्य कुमार यादव ने दिया ऐसा जवाब! चारों ओर हो रही चर्चा...

For All Latest Updates

TAGGED:

SAURABH BHARDWAJDELHI REKHA GOVERNMENTDELHI HOSPITALSSAURABH BHARDWAJ ON DELHI HOSPITALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत के दोस्त और दुश्मन हैं: भागवत

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.