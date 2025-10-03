ETV Bharat / state

'दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक, डिस्पेंसरी बंद, गरीब आदमी दवा को तरसा', सौरभ भारद्वाज का रेखा सरकार पर हमला

बंद हो रही डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लीनिक-सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दवाइयों की खरीद रोक रही है और अस्पताल अधीक्षकों को स्थानीय स्तर पर खरीद की अनुमति नहीं दी जा रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली आरोग्य कोष का 80 करोड़ का वार्षिक बजट भी शून्य कर दिया गया है, जिससे 'फरिश्ते योजना' समेत कई योजनाएं ठप हो गई हैं. नतीजतन मोहल्ला क्लीनिक, आरोग्य मंदिर और डिस्पेंसरी भी बंद हो रहे हैं.



पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सिर्फ छह महीनों में भाजपा ने दिल्ली के अस्पतालों को बदहाल कर दिया है. लोग स्ट्रेचर, ग्लव्स और दवाइयों के लिए तरस रहे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि केजरीवाल सरकार ने बड़ी मेहनत से यह सुनिश्चित किया था कि आम आदमी को कभी बाहर से दवा न खरीदनी पड़े.



सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपना है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के अस्पताल राम मनोहर लोहिया भी दवाइयों और उपकरणों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड से आने वाले मरीज भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होने वाली इस लापरवाही से बेहद परेशान हैं. सौरभ भारद्वाज ने चेतावनी दी कि भाजपा का यह षड्यंत्र जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी.

