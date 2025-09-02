ETV Bharat / state

'मंत्री रहते भेजे गए मेरे सारे पत्र सरकार के रिकार्ड से गायब'; सौरभ भारद्वाज का BJP सरकार पर गंभीर आरोप

मेरे सभी आदेश और नोट्स फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से हटाना गड़बड़ी नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया काम है.

Published : September 2, 2025 at 8:47 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (APP) के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मंत्री रहते हुए भेजे गए सारे आधिकारिक पत्र और फाइल मूवमेंट का रिकॉर्ड दिल्ली सरकार के सर्वर से गायब कर दिया गया है. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि यह काम भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया है. इसे गंभीर मामला बताते हुए उन्होंने इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मंत्री रहते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों, स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को कई महत्वपूर्ण आदेश और पत्र भेजे थे. इनमें से एक खास मामला 2024 का है, जब उन्होंने दिल्ली के नालों की डिसिल्टिंग (मलवा और गाद की नियमित सफाई) का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का आदेश जारी किया था. इस आदेश को लेकर जुलाई में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी थी.

उन्होंने बताया कि RTI के जवाब में मुख्य सचिव कार्यालय ने लिखा कि मंत्री रहते हुए उनके द्वारा मुख्य सचिव को कोई भी नोट या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. इस जवाब से वह हैरान रह गए. इसके बाद उन्होंने अपील दायर की और मंगलवार को उसकी सुनवाई सचिवालय में हुई. सुनवाई के दौरान जब सरकार के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में उनके भेजे गए फाइल संख्या और नोटिंग खोजी गईं तो पूरा रिकॉर्ड गायब मिला. उन्होंने कहा, मंत्री रहते मेरे सभी आदेश और नोट्स फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से हटा दिए गए हैं. यह मात्र तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया काम है. लेकिन सच को छिपाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड (रजिस्टर) मौजूद हैं.

किया ये दावा: उन्होंने कहा कि किसी मंत्री की तरफ से जारी फाइल नोटिंग या आदेश की आधिकारिक प्रक्रिया यह होती है कि उसे एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजे जाने पर डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज किया जाता है. उसमें समय, तारीख, नोट नंबर और किस विभाग से किस अफसर को भेजा गया इसकी पूरी जानकारी दर्ज रहती है. यही रिकॉर्ड बाद में अफसरों के यहां भी दर्ज होता है. उन्होंने दावा किया कि उनके आदेशों और पत्रों का ब्योरा मुख्य सचिव के दफ्तर और मंत्री कार्यालय में रखे रजिस्टरों में दर्ज मिला है. यहां तक कि मंत्री कार्यालय में उनके पत्रों की प्रतियां भी सुरक्षित रखी गई हैं. उन्होंने कहा, मेरे द्वारा दिए गए आदेशों की भौतिक प्रतियां और रजिस्टर में दर्ज सबूत मौजूद हैं, लेकिन सर्वर पर मौजूद ई-मूवमेंट रिकॉर्ड पूरी तरह हटा दिया गया है. यह बहुत संगीन मामला है. अब तक हमने बड़े-बड़े घोटाले सुने हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब किसी सरकार में मंत्री द्वारा भेजे गए पत्राचार के रिकॉर्ड ही गायब कर दिए गए हों.

कार्रवाई की मांग: उन्होंने कहा कि जब एक मंत्री द्वारा मुख्य सचिव को लिखे पत्र और आदेशों का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ही सर्वर से मिटा दिया जाए तो यह किसी साधारण गड़बड़ी से कहीं बड़ा मामला है. उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अगर रिकॉर्ड इस तरह से गायब होने लगे तो पारदर्शी शासन कैसे संभव होगा? आखिर किसके दबाव में यह डेटा डिलीट किया गया? जब भौतिक सबूत मौजूद हैं तो फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड क्यों छिपाया गया? उन्होंने सरकार से तुरंत इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

बताया चिंता का विषय: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह मामला केवल उनके व्यक्तिगत आदेशों से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है. अगर एक मंत्री के आदेश ही गायब कर दिए जाएं, तो आम नागरिकों की शिकायतों और उनके हल से जुड़े दैनिक पत्राचार की स्थिति क्या होगी, यह गंभीर चिंता का विषय है. दिल्ली सरकार के सर्वर से इस तरह आधिकारिक रिकॉर्ड गायब होना लोकतंत्र और प्रशासन दोनों के लिए खतरनाक संकेत है. इसका मतलब है कि जिस डिजिटल सिस्टम की पारदर्शिता पर सरकारें गर्व करती हैं, वह सिस्टम छेड़छाड़ से सुरक्षित नहीं है. अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराई गई तो जरूर सच्चाई सामने आएगी.

