बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तगड़ी तैयारी, मध्य प्रदेश के नेताओं की ये है प्लानिंग

बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तगड़ी तैयारी, मध्य प्रदेश के नेताओं की ये है प्लानिंग
बीजेपी मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार में भी यादव चेहरे के रूप में करेगी पेश. जल्द ही वह बिहार में चुनावी रैली करते आएंगे नजर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 2:09 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 3:11 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी ने बिहार चुनाव को लेकर भी तगड़ी तैयारी की है. बीजेपी ने बिहार चुनाव में आरजेडी गठबंधन को पटखनी देने के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं को मैदान में उतार दिया है. बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बिहार में भी यादव चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेगी. मुख्यमंत्री जल्द ही बिहार में भी चुनावी रैली करते दिखाई देंगे. मुख्यमंत्री के अलावा मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित कई मौजूदा और पूर्व मंत्रियों को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने संभाला मोर्चा
हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. मध्य प्रदेश के कई नेताओं को चुनावी तैयारियों के लिए बिहार भेजा गया है. मध्य प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, सांसद अनिल फिजोरिया और पूर्व सांसद केपी यादव को भी बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है.
- मोहन यादव से मिले फ्री हेलमेट की भोपाल में छीना झपटी, सीएम से एक बॉक्स लेने टूटी भीड़
- मध्य प्रदेश के इस स्मार्ट कलेक्टर के फैन मोहन यादव, शुरु करेंगे श्रद्धांजलि योजना
कई नेताओं ने बिहार में जिम्मेदारी संभाल भी ली है. हालांकि मंत्री प्रहलाद पटेल की माता जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अभी वे बिहार नहीं गए हैं. उधर वीडी शर्मा ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. उन्होंने मुंगेर और बेगूसराय लोकसभा सीट पर कार्यकर्ताओं की बैठकें शुरू कर दी हैं.
मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे बिहार का दौरा
उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे. ये दोनों नेता ओबीसी वर्ग से आते हैं. बीजेपी का चुनाव में फोकस भी एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के नेताओं को लेकर ज्यादा है. बीजेपी मुख्यमंत्री मोहन यादव को ओबीसी वर्ग के चेहरे के रूप में चुनाव में प्रस्तुत करेगी. इसके पहले मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश में भी जमकर प्रचार किया था और अखिलेश यादव के लिए चुनौती पेश की थी और अब बिहार में लालू परिवार के लिए परेशानी बनेंगे.