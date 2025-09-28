ETV Bharat / state

बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तगड़ी तैयारी, मध्य प्रदेश के नेताओं की ये है प्लानिंग

बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे प्रचार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 28, 2025 at 2:09 PM IST | Updated : September 28, 2025 at 3:11 PM IST 2 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी ने बिहार चुनाव को लेकर भी तगड़ी तैयारी की है. बीजेपी ने बिहार चुनाव में आरजेडी गठबंधन को पटखनी देने के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं को मैदान में उतार दिया है. बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बिहार में भी यादव चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेगी. मुख्यमंत्री जल्द ही बिहार में भी चुनावी रैली करते दिखाई देंगे. मुख्यमंत्री के अलावा मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित कई मौजूदा और पूर्व मंत्रियों को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने संभाला मोर्चा हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. मध्य प्रदेश के कई नेताओं को चुनावी तैयारियों के लिए बिहार भेजा गया है. मध्य प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, सांसद अनिल फिजोरिया और पूर्व सांसद केपी यादव को भी बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है.

