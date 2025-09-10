भाजपा ने पूनिया, सीपी और अलका को राष्ट्रीय स्तर पर सौंपा बड़ा जिम्मा...जानिए क्या
भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रचार अभियान के लिए राजस्थान के तीन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी.
Published : September 10, 2025 at 12:33 PM IST
जयपुर: भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रचार अभियान के लिए राजस्थान के तीन नेताओं को बड़ा जिम्मा दिया है. भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर बनी दो कमेटियों में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, चितौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर को जगह दी गई है. जोशी और गुर्जर को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में सह संयोजक और डॉ. पूनिया को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रचार अभियान में सदस्य बनाया गया है.
आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के लिए राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रभारी अरुण सिंह को संयोजक बनाया गया है. इनके साथ 3 सह संयोजक और 6 सदस्य है. इसी अभियान के लिए सीपी जोशी और अलका गुर्जर को सह संयोजक बनाया है. यह अभियान समिति प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटियां बनाएगी. इस अभियान में कुटीर उद्योग और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा. अभियान 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा.
पढ़ें: कब होगी कार्यकारिणी घोषित? अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बने, लेकिन टीम पर नहीं बन रही सहमति
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रचार अभियान: 10 सदस्यीय नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रचार अभियान समिति का संयोजक पूर्व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को बनाया है. इनके साथ 3 सह संयोजक और 6 सदस्य हैं. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया को इसका सदस्य बनाया है. यह समिति जीएसटी में किए बदलाव और फॉर्म डेट से मिली राहत को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी. इसमें राज्य और जिला स्तर पर भी कमेटियां बनेगी, जो अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए आमजन के बीच जीएसटी स्लैब में बदलाव के लाभ आमजन को गिनाएगी. अभियान 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा.