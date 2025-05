ETV Bharat / state

जरा सी बारिश में दिल्ली की सड़कें डूबीं! AAP ने कहा- भाजपा की चार खटारा इंजन की सरकार का है ये कमाल - AAP ATTACK ON BJP FOR WATER LOGING

दिल्ली की बारिश में कार पानी में डूबी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 25, 2025 at 2:53 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 3:06 PM IST 6 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी की चार खटारा इंजन की सरकार का यह कमाल ही है कि शनिवार रात हुई जरा सी बारिश में दिल्ली डूब गई. हल्की बारिश से ही आईटीओ, मिंटो रोड, तिमारपुर, एयरपोर्ट की सड़क, धौला कुंआ समेत दिल्ली के तमाम इलाके जलमग्न हो गए, सड़कों पर भरे पानी में कार-बसें डूब गईं, भाजपा यहां फोटो शूट करा क्रेडिट ले. हल्की बारिश से पूरी दिल्ली में हुए जलभराव की दर्जन भर वीडियो एक्स पर साझा कर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर सीधा हमला बोला. इसके अलावा, "आप" के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष आतिशी, पूर्व मेयर शैली ओबेरॉय, नेता आदिल अहमद खान, पूर्व विधायक गुलाब सिंह सहित अन्य नेताओं ने जलभराव को लेकर चार इंजन की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बारिश से हुए जल भराव की वीडियो एक्स पर साझा किया. "आप" ने आईटीओ की वीडियो साझा कर कहा कि आज दिल्ली वाले जब सुबह उठे तो उन्होंने दिल्ली को डूबा पाया. चार इंजन वाली सरकार ने यही तो काम किया है. दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश होती है और सड़कें लबालब भर जाती हैं. यह सड़कें भाजपा के चार खटारा इंजन वाली सरकार की कहानी बता रही हैं.

