ETV Bharat / state

सूर्या हांसदा एनकाउंटर: जांच के लिए गोड्डा जाएगी भाजपा की सात सदस्यीय टीम, अर्जुन मुंडा करेंगे नेतृत्व - SURYA HANSDA ENCOUNTER

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच के लिए भाजपा की ओर से सात सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है.

Surya Hansda encounter in Godda
बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read

गोड्डा: सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर झारखंड में राजनीति गर्म है. भाजपा और दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर सवाल उठा रही हैं. वहीं इस मामले की जांच के लिए अब भाजपा ने सात सदस्यीय टीम भी गठित कर दी है. इस जांच दल का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे. गोड्डा भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा और मीडिया प्रभारी बिमंत साह ने जानकारी इसकी जानकारी दी है. साथ ही भाजपा द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी की गई है.

प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा गठित यह जांच टीम 17 अगस्त को सूर्या हांसदा के डकट ललमटिया स्थित घर जाकर परिजनों से मुलाकात करेगा और पूरी घटना की जानकारी भी जुटाएगा.

पार्टी के अनुसार सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर किया गया है. भाजपा के कई शीर्ष नेता और तीन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन पहले ही एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं. अब भाजपा की ये जांच टीम सूर्या हांसदा के पुलिस मुठभेड़ के सही तथ्यों का पता लगाने के लिए गोड्डा जिले का दौरा करेगी. गठित टीम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल, पूर्व विधायक रणधीर सिंह और अनीता सोरेन शामिल हैं.

गौरतलब है कि कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुके और दो दर्जन आपराधिक मामलों में संलिप्त सूर्या हांसदा 11 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे. इस मुठभेड़ पर राजनीतिक दलों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. मालूम हो कि सूर्या हांसदा बोरियो विधानसभा से चार बार चुनाव लड़ चुके हैं. बाबूलाल मरांडी की पुरानी पार्टी जेवीएम से दो बार और भाजपा से एक बार वे चुनाव लड़े थे. इसके अलावा पिछला चुनाव उन्होंने जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से लड़ा था.

गोड्डा: सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर झारखंड में राजनीति गर्म है. भाजपा और दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर सवाल उठा रही हैं. वहीं इस मामले की जांच के लिए अब भाजपा ने सात सदस्यीय टीम भी गठित कर दी है. इस जांच दल का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे. गोड्डा भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा और मीडिया प्रभारी बिमंत साह ने जानकारी इसकी जानकारी दी है. साथ ही भाजपा द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी की गई है.

प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा गठित यह जांच टीम 17 अगस्त को सूर्या हांसदा के डकट ललमटिया स्थित घर जाकर परिजनों से मुलाकात करेगा और पूरी घटना की जानकारी भी जुटाएगा.

पार्टी के अनुसार सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर किया गया है. भाजपा के कई शीर्ष नेता और तीन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन पहले ही एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं. अब भाजपा की ये जांच टीम सूर्या हांसदा के पुलिस मुठभेड़ के सही तथ्यों का पता लगाने के लिए गोड्डा जिले का दौरा करेगी. गठित टीम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल, पूर्व विधायक रणधीर सिंह और अनीता सोरेन शामिल हैं.

गौरतलब है कि कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुके और दो दर्जन आपराधिक मामलों में संलिप्त सूर्या हांसदा 11 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे. इस मुठभेड़ पर राजनीतिक दलों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. मालूम हो कि सूर्या हांसदा बोरियो विधानसभा से चार बार चुनाव लड़ चुके हैं. बाबूलाल मरांडी की पुरानी पार्टी जेवीएम से दो बार और भाजपा से एक बार वे चुनाव लड़े थे. इसके अलावा पिछला चुनाव उन्होंने जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से लड़ा था.

यह भी पढ़ें:

सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है, मामले की हो CBI जांचः बाबूलाल मरांडी

सूर्या हांसदा की मौत पर सियासी बवाल, भाजपा ने एनकाउंटर को बताया फर्जी, परिवार से मिलने गोड्डा जाएंगे अर्जुन मुंडा

कैसे हुआ सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, गोड्डा एसपी ने बताया आंखों देखा हाल

For All Latest Updates

TAGGED:

SURYA HANSDA ENCOUNTER GODDABJP ON SURYA HANSDA ENCOUNTERBABULAL MARANDI ONSURYA HANSDAसूर्या हांसदा का एनकाउंटरSURYA HANSDA ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.