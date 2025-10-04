झारखंड भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर किया स्वागत
भाजपा के रांची महानगर कार्यालय में नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का अभिनंदन किया गया.
Published : October 4, 2025 at 9:26 PM IST
रांची: भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का शनिवार दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को रांची महानगर कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर, आतिशबाजी कर और मिठाई बांट कर पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का अभिनंदन और स्वागत किया.
भाजपा में कार्यकर्ताओं को मिलता है सम्मानः आदित्य साहू
अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि मुझ जैसे एक बूथ स्तर पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता अगर कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है तो वह भाजपा में ही संभव है. उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक मात्र संगठन है, जहां कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है हम उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.
राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया
उन्होंने अपने संबोधन के दौरान संगठन में संघर्ष को याद करते हुए भावुक होकर कहा कि ईमानदारी और निष्ठा ने कार्य करने वाला हर कार्यकर्ता भाजपा में आगे बढ़ सकता है. उन्होंने इस जिम्मेवारी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया.
राज्य सरकार पर साधा निशाना
उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हर कार्यकर्ता को सड़क पर उतरना होगा. उन्होंने कहा कि आज राज्य में हर तरफ भ्रष्टाचार कायम है. जल, जंगल, जमीन की बात कर सत्ता में आने वाली सरकार आज राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों के विरुद्ध कार्य कर रही है.सरकार में चोरी और लूट चरम पर है.
पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिया सम्मान-सीपी सिंह
इस अवसर पर रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आदित्य साहू जैसे पुराने और जमीनी कार्यकर्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है. उन्होंने कहा कि आदित्य साहू के लंबे सांगठनिक अनुभव का फायदा पार्टी को मिलेगा.
वहीं महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि आदित्य साहू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी को नई गति और ऊर्जा मिलेगी.गौरतलब है भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने रविन्द्र कुमार राय के स्थान पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कल यानी शुक्रवार को मनोनीत किया था.
इस अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, रांची विधायक सीपी सिंह, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह, मनोज मिश्रा, केके गुप्ता, बलराम सिंह और जितेंद्र वर्मा उपस्थित रहे.
