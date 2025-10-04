ETV Bharat / state

झारखंड भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर किया स्वागत

रांची महानगर कार्यालय में भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का अभिनंदन करते नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का शनिवार दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को रांची महानगर कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर, आतिशबाजी कर और मिठाई बांट कर पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का अभिनंदन और स्वागत किया.

भाजपा में कार्यकर्ताओं को मिलता है सम्मानः आदित्य साहू

अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि मुझ जैसे एक बूथ स्तर पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता अगर कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है तो वह भाजपा में ही संभव है. उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक मात्र संगठन है, जहां कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है हम उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.

राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया

उन्होंने अपने संबोधन के दौरान संगठन में संघर्ष को याद करते हुए भावुक होकर कहा कि ईमानदारी और निष्ठा ने कार्य करने वाला हर कार्यकर्ता भाजपा में आगे बढ़ सकता है. उन्होंने इस जिम्मेवारी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया.

रांची महानगर कार्यालय में भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को मिठाई खिलाते रांची विधायक सीपी सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार पर साधा निशाना

उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हर कार्यकर्ता को सड़क पर उतरना होगा. उन्होंने कहा कि आज राज्य में हर तरफ भ्रष्टाचार कायम है. जल, जंगल, जमीन की बात कर सत्ता में आने वाली सरकार आज राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों के विरुद्ध कार्य कर रही है.सरकार में चोरी और लूट चरम पर है.