जयपुर: राजस्थान भाजपा में अनुशासन भंग के मामले ने बड़ा रूप ले लिया है. पार्टी ने अपने प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है. यह कार्रवाई भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने शुक्रवार को आदेश जारी कर की.

कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं: ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता वाली प्रदेश अनुशासन समिति ने बताया कि 20 जून 2025 को कृष्ण कुमार जानू को पार्टी अनुशासन भंग करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. नोटिस में उनसे स्पष्ट और संतोषजनक जवाब मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर जानू ने कोई उत्तर नहीं दिया.

समिति के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत जब कोई सदस्य अनुशासन भंग करता है और नोटिस का जवाब नहीं देता, तो आरोप स्वतः प्रमाणित हो जाता है. इसी आधार पर सक्षम स्तर की स्वीकृति के बाद उन्हें 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया.

ये था मामला: पूरा मामला झुंझुनू जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में हर्षिनी कुल्हरी की नियुक्ति से जुड़ा है. कृष्ण कुमार जानू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस नियुक्ति पर सवाल उठाए थे. अपनी पोस्ट में उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं जैसे ओमेंद्र चारण, दिनेश धाबाई, विक्रम सैनी, विकास लोटिया, सरजीत चौधरी और योगेंद्र मिश्रा के नाम लेकर पूछा था कि झुंझुनू जिलाध्यक्ष की ऐसी कौन सी योग्यताएं थीं जो अन्य नेताओं में नहीं थीं.

उन्होंने यह भी लिखा कि क्या जिला अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले प्रदेश नेतृत्व योग्यताओं का सही मूल्यांकन करता है और क्या महिला कोटे में भी सर्वश्रेष्ठ और योग्यतम कार्यकर्ता यही थीं जिन्हें चुना गया. जानू की टिप्पणी को पार्टी ने न केवल हर्षिनी कुल्हरी की नियुक्ति पर सवाल मानते हुए, बल्कि अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी अपमान समझा. इस बयान के तुरंत बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन कोई उत्तर न मिलने पर यह कड़ी कार्रवाई की गई.