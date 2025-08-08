Essay Contest 2025

2023 में हुए चेयरमैन के चुनाव में अंबरीश को भाजपा ने टिकट दिया था.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के नेता अंबरीश गुप्ता
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के नेता अंबरीश गुप्ता
Published : August 8, 2025

सीतापुर: यूपी के सीतापुर में नगर पालिका परिषद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नाक का सवाल बना लिया है. बड़े-बड़े नेता प्रदेश स्तर के नेता भी उपचुनाव के प्रचार के लिए आ रहे हैं. वहीं, भाजपा से बगावत कर चेयरमैन के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे अंबरीश गुप्ता को पार्टी से शुक्रवार को निष्कासित कर दिया है. बता दें कि 2023 में हुए चेयरमैन के चुनाव में अंबरीश गुप्ता को भाजपा ने टिकट दिया था. वे भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे.

भाजपा के विधायक व प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पत्र जारी करते हुए शुक्रवार को बताया कि अंबरीश गुप्ता के विरुद्ध निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन का उप चुनाव लड़ने की शिकायत मिली थी. प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.

वहीं, मिश्रिख नगर पालिका परिषद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीमा भार्गव के पक्ष में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक द्वारा नैमिष व मिश्रिख में चुनावी सभाओं संबोधित किया गया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे आपका उत्साह देखकर संपूर्ण विश्वास हो गया है, मिश्रिख नगर पालिका परिषद में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है.

उन्होंने मिश्रिख व नैमिष की जनता को संबोधित करते हुए कहा, नैमिष की धरती धर्म की धरती है. भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ-ही-साथ विकास के नारे पर काम कर रही है. ऐसे में मिश्रित क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विजय होना अनिवार्य है, जिससे नैमिष का विकास किसी भी तरीके से अवरुद्ध न हो सकें.

