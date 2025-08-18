रांची: बोरियो के आदिवासी नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग आनेवाले समय और तेज होगी. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में संथाल परगना गए भाजपा के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने रविवार 17अगस्त को सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात की थी. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है. जानकारी के मुताबिक बीजेपी शिष्टमंडल जल्द ही प्रदेश कार्यालय को ना केवल जांच रिपोर्ट सौंपेगा, बल्कि राज्यपाल से भी मिलकर इस पर संज्ञान लेने का आग्रह करेगा. इतना ही नहीं 22 अगस्त से संभावित विधानसभा मानसून सत्र के दौरान भाजपा इसे सदन के पटल पर प्रमुखता से लाने की तैयारी में है.

प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक के अनुसार यह एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि एक सोच की हत्या है. इस तरह की मानसिकता अच्छी बात नहीं है. उन्होंने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो समाज के रक्षक हैं उनके द्वारा ही इस तरह के कुकृत्य कराए जाते हैं. कोई आम हो या खास हो उसकी हत्या कर दी जाती है तो निश्चित रूप से यह मामला गंभीर है.

एनकाउंटर पर भाजपा ने उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में जो टीम वहां गई थी और सूर्या हांसदा के परिजनों से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर या साफ हो गया है कि जो पार्टी पहले से कह रही थी कि यह एनकाउंटर नहीं, बल्कि हत्या है. पूछताछ में वही चीजें सामने आ रही हैं. पार्टी सूर्या हांसदा परिवार की मांग के साथ खड़ी है और यह मांग की गई है कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कराए.

सूर्या हांसदा का एनकाउंटर या हत्या!

आदिवासी नेता सूर्या हांसदा की मौत को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं. सूर्या हांसदा को 10 अगस्त की शाम को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था. गोड्डा जिले के बोआरीजोर ब्लॉक स्थित सूर्या हांसदा के गांव ललमटिया में इस घटना के बाद से मातम छाया हुआ है. नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है और परिजन इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए गुहार लगाते फिर रहे हैं.

कौन थे सूर्या हांसदा

सूर्या हांसदा अपने गांव में आदिवासी बच्चों को फ्री शिक्षा और आवास देने वाला एक स्कूल चलाते थे. 45 वर्षीय सूर्या हांसदा कई राजनीतिक दलों में रहे और उनके खिलाफ 25 आपराधिक मामले भी दर्ज थे. जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली, दंगा फैलाने के आरोपों से जुड़े मुकदमे शामिल हैं.

राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे सूर्या हांसदा दो बार झारखंड विकास मोर्चा और बाद में इसका भाजपा में विलय होने पर वे बीजेपी में शामिल होकर 2019 में विधानसभा चुनाव लड़े. बहरहाल, सूर्या हांसदा की मौत पर सवाल उठ रहे हैं.बीजेपी इसे एनकाउंटर नहीं, बल्कि हत्या बताकर सरकार पर जांच का दबाव बनाने में जुटी है.

