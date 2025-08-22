ETV Bharat / state

डूंगरपुर उपचुनाव : बीजेपी ने छीनी बीएपी से जिला परिषद की पीठ सीट, जानिए सीमलवाड़ा का हाल - PANCHAYAT RAJ BY ELECTION

डूंगरपुर में पंचायती राज उपचुनाव में जिला परिषद में भाजपा ने बीएपी से पीठ सीट छीन ली. सीमलवाड़ा में बीएपी ने सीट बरकरार रखी.

Officials giving the certificate of victory to the winning candidate
विजयी प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र देते अधिकारी (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 12:16 PM IST

डूंगरपुर: जिले में पंचायतीराज उपचुनाव में जिला परिषद की पीठ सीट पर भाजपा के बिहारी पाण्डोर 762 वोट से जीते. भाजपा ने यहां भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) को हराया. पीठ सीट पहले बीएपी के पास थी. बीएपी के गढ़ चौरासी क्षेत्र में जिला परिषद की सीट पर भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओ में जश्न का माहौल है. उधर, पंचायत समिति सीमलवाड़ा के वार्ड नंबर 16 में बीएपी की तेजल 35 वोट से जीती.

कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद सीट पर भाजपा के विजयी प्रत्याशी बिहारी पाण्डोर को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा और शपथ दिलाई. बिहारी पाण्डोर को 7325 और बीएपी के मुकेश कुमार को 6563 वोट मिले. कांग्रेस के सुरेश भोई 1505 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इससे पहले जिला परिषद के वार्ड 9 पीठ की मतगणना डूंगरपुर के श्री एसबीपी कॉलेज व सीमलवाड़ा के वार्ड 16 की गणना सीमलवाड़ा में हुई. बिहारी ने इसे कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता की जीत बताया. उन्होंने कहा कि जनता समझ गई है कि बीएपी समाज को गुमराह कर आई थी.

इधर, सीमलवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड 16 के उपचुनाव में बीएपी की तेजल जीती. तेजल को 1011 और भाजपा की निर्मला को 976 वोट मिले. ये सीट पहले भी बीएपी के पास थी. कांग्रेस की मनीषा कुमारी डामोर 248 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहीं.

