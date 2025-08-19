ETV Bharat / state

अगर सूर्या हांसदा नहीं अंसारी होते तो नहीं होता एनकाउंटर! जानें किस नेता ने कही ये बड़ी बात - SURYA HANSDA ENCOUNTER

भाजपा सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है. इसे लेकर अब आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है.

Surya Hansda Encounter
भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 19, 2025 at 6:19 PM IST

रांचीः सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही भाजपा इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलकर संताल परगना से लौटे बीजेपी शिष्टमंडल बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक कर पार्टी को रिपोर्ट सौंपेगी. भाजपा कार्यालय में दोपहर 2 बजे से बैठक होगी. इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने संताल परगना के दौरे पर जाएंगे.

आदिवासी के एनकाउंटर पर मंत्री इरफान चुप क्योंः रणधीर सिंह

इधर, संताल दौरे से लौटे पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी एनकाउंटर और हत्या बताया है. उन्होंने इस मामले में अब तक स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बयान नहीं आने की आलोचना करते हुए कहा है कि आदिवासी हितैषी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले इरफान अंसारी का एक भी बयान नहीं आना यह दर्शाता है कि उनका आदिवासियों से कितना प्रेम है.

बयान देते भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह और अमित मंडल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि रामगढ़ में पिछले दिनों एक अपराधी दामोदर नदी में डूबकर मर जाता है तो इरफान अंसारी पूरा चिल्लाते हैं कि पुलिस ने मार दिया, बजरंग दल वाले मार दिए.आज वो कहां छुपे हुए हैं. संथाल परगना से आने वाले इरफान अंसारी का बयान अब तक क्यों नहीं आया है, यह सब आदिवासी समाज देख रहा है. आने वाले समय में जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी.
अमित मंडल ने सूर्या एनकाउंटर को बताया पॉलिटिकल मर्डर

वहीं भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा है कि सूर्या हांसदा यदि सूर्या अंसारी होता तो एनकाउंटर नहीं होता. उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा किसी दल से था वह मायने नहीं रखता, बल्कि उसने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहां पर बालू, गिट्टी चोरी के खिलाफ मुहीम छेड़ रखी थी, धर्मांतरण के खिलाफ भी अभियान चला रहे थे, वहां के जो गरीबों और गरीब बच्चों के हित में काम कर रहे थे.

इन सब चीजों को देखते हुए जेएमएम को लग रहा था कि आदिवासी समाज में कहीं एक नया लीडर ना पैदा हो जाए. इसलिए सूर्या को एनकाउंटर में मारा गया. उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर से पहले बिना वारंट के उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद उनका एनकाउंटर हो जाता है. इसका मतलब यह है कि सरकार को और पुलिस को जल्दबाजी थी.

