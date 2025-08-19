रोहतास : रोहतास में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है. भाजपा नेताओं ने इस यात्रा को सुपर फ्लॉप करार दिया है और राजद सुप्रीमो लालू यादव व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों पर तंज कसा है.

तेजस्वी ने क्या कहा था : दरअसल रविवार को रोहतास के डेहरी के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री बिहार की जनता को चूना लगाते हैं. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में चूना लगाया जाता है और अब बिहार की जनता पीएम मोदी की असलियत पहचान चुकी है.

बीजेपी का पलटवार : तेजस्वी के इस बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि- ''बिहार की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को ही चूना लगा देगी. शाहनवाज ने कहा कि मोदी जी को चूना समझने की गलती न करें. वह मोदी हैं, मोदी.. किसी के रगड़ने की वस्तु नहीं.''

राजद पर पुराने आरोपों की याद दिलाई : शाहनवाज हुसैन ने हमला बोलते हुए कहा कि राजद शुरू से ही जनता को और खुद को चूना लगाता रहा है. कभी लाठी में तेल पिलावन रैली, तो कभी चारा घोटाला और कभी लैंड फॉर जॉब स्कैम के जरिए. उन्होंने कहा कि राजद भूल गया है कि चारा घोटाले में वह खुद कैसे बिहार को चूना लगाकर खा गया था.

लालू यादव पर भी कटाक्ष : सभा में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी भाषण के दौरान भीड़ को अपने चुटीले अंदाज से लुभाया था. उन्होंने मंच से कहा- ''लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए''. इस पर जमकर तालियां बजीं. लेकिन भाजपा ने इसे भी निशाने पर लिया और कहा कि जनता को अब भावनात्मक बातों में नहीं बहकाया जा सकता.

चुनाव नजदीक आते ही तेज होंग हमले : रोहतास में राहुल गांधी की यात्रा और तेजस्वी यादव के बयानों के बाद भाजपा का पलटवार साफ कर रहा है कि चुनावी मौसम में सियासी हमले और भी तीखे होंगे.

