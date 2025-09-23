ETV Bharat / state

सूरज माली केस में कांग्रेस के बाद भाजपा की कमेटी पहुंची धरनास्थल, इस कमेंट के चलते हुआ हंगामा

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 23, 2025 at 9:13 PM IST 3 Min Read

चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन तालाब को भरने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले सूरज माली पर 9 दिन पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में 5 बत्ती चौराहे पर धरना जारी है. कांग्रेस की और से गठित प्रतिनिधि मंडल के धरनास्थल पर पहुंचने के बाद मंगलवार को भाजपा का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा. यहां भाजपा नेताओं को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. हालात धक्कामुक्की के हो गए. पुलिस को बीचबचाव करना पड़ा. बाद में भाजपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में पीड़ित युवक की हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने 9 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल का गठन कर तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे. मंगलवार को भाजपा की कमेटी धरनास्थल पर पहुंची, तो वहां हंगामा खड़ा हो गया और धक्कामुक्की की नौबत आ गई. भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, प्रमोद बारेगामा, राधेश्याम वैष्णव, हेमेन्द्र सिंह राणावत, पंकज सिरोया, जितेन्द्र कोठारी सहित अन्य सदस्य और करीब 2 दर्जन से अधिक भाजपा कार्यकर्ता पुलिस जाप्ते के साथ धरनास्थल पहुंचे. यहां एक भाजपा नेता ने कहा कि प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है. इसके चलते वहां मौजूद महिलाओं ने भाजपा के नेताओं का विरोध किया और हंगामा खड़ा हो गया. कपासन डिप्टी और पुलिस जाप्ते को दखलंदाजी करनी पड़ी. पढ़ें: सूरज माली मारपीट प्रकरण: पीसीसी की जांच टीम कपासन पहुंची, घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया