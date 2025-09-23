सूरज माली केस में कांग्रेस के बाद भाजपा की कमेटी पहुंची धरनास्थल, इस कमेंट के चलते हुआ हंगामा
कपासन में चल रहे धरने पर भाजपा की कमेटी पहुंची, तो हंगामा खड़ा हो गया. पुलिस को बीचबचाव करना पड़ा.
Published : September 23, 2025 at 9:13 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन तालाब को भरने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले सूरज माली पर 9 दिन पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में 5 बत्ती चौराहे पर धरना जारी है. कांग्रेस की और से गठित प्रतिनिधि मंडल के धरनास्थल पर पहुंचने के बाद मंगलवार को भाजपा का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा. यहां भाजपा नेताओं को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. हालात धक्कामुक्की के हो गए. पुलिस को बीचबचाव करना पड़ा. बाद में भाजपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में पीड़ित युवक की हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.
इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने 9 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल का गठन कर तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे. मंगलवार को भाजपा की कमेटी धरनास्थल पर पहुंची, तो वहां हंगामा खड़ा हो गया और धक्कामुक्की की नौबत आ गई. भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, प्रमोद बारेगामा, राधेश्याम वैष्णव, हेमेन्द्र सिंह राणावत, पंकज सिरोया, जितेन्द्र कोठारी सहित अन्य सदस्य और करीब 2 दर्जन से अधिक भाजपा कार्यकर्ता पुलिस जाप्ते के साथ धरनास्थल पहुंचे. यहां एक भाजपा नेता ने कहा कि प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है. इसके चलते वहां मौजूद महिलाओं ने भाजपा के नेताओं का विरोध किया और हंगामा खड़ा हो गया. कपासन डिप्टी और पुलिस जाप्ते को दखलंदाजी करनी पड़ी.
सूरज के परिवार को हथियार बना रहे-भाजपा जिलाध्यक्ष: भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी ने कहा कि सत्ता के लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी समझ कर धरने पर गए थे. लोग कह रहे थे कि भाजपा के लोग नहीं आ रहे. हमने जांच करवाई, तो सामने आया कि भाजपा से जुड़े किसी का भी हाथ नहीं है. शुरू से ही कुछ लोगों ने भाजपा के खिलाफ माहौल बना कर आंदोलन को हाईजैक कर लिया. सूरज के परिवार से बात हुई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं. प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने गलत भी नहीं कहा था कि इस मामले में राजनीति नहीं करे, सूरज को न्याय की बात करें. इस बात को लेकर माहौल गर्मा गया. हम तो मदद के उद्देश्य से गए थे, जो आगे भी करेंगे.
सूरज की मां के गंभीर आरोप: भाजपा प्रतिनिधि मंडल के धरनास्थल से जाने के बाद पीड़ित सूरज माली की मां कंकू बाई ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने मंच से आरोप लगाया कि कहा कि ये लोग न्याय दिलाने नहीं आए, सूरज के परिवार को मारने आए. 9 दिन हो गए थे, तो इतने दिन ये सब कहां गए थे, जो आज इतने लोगों को भेजा गया. यहां धरने पर दूसरे लोग नहीं होते, तो ये हम सभी महिलाओं पर हमला कर देते. बीती रात धरनास्थल पर धरनार्थियों ने सुंदरकांड पाठ किया. वहीं सदबुद्धि यज्ञ भी किया गया.