रुद्रप्रयाग: जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग पर भाजपा की पूनम कठैत ने विजय हासिल की है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की रितू नेगी ने जीती है. दोनों को 9-9 मत हासिल प्राप्त हुए. जबकि एक-एक मत अवैध पाया गया. जिला पंचायत की 18 सीटों में 9 मत भाजपा प्रत्याशी पूनम कठैत को पड़े. उनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी प्रीती पुष्पवाण को 8 मत प्राप्त हुए, जबकि एक मत अवैध पाया गया. ऐसे में भाजपा की पूनम कठैत विजयी घोषित हुई.

रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष सीट कब्जाने को लेकर भाजपा ने पूरी जोर आजमाइश की. एक सप्ताह से भाजपा जिला पंचायत सदस्यों की घेराबंदी करने में लगी थी. माना जा रहा था कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जबकि कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी खड़े थे. ऐसे में भाजपा को डर सता रहा था, लेकिन बृहस्पतिवार को आए नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया.

भाजपा प्रत्याशी पूनम कठैत अध्यक्ष सीट को कब्जाने में सफल हो पाई. उन्हें 9 मत पडे़ और कांग्रेस प्रत्याशी प्रीती पुष्पवाण को आठ मत पड़े, जबकि एक मत अवैध पाया गया. जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा का कब्जा रहा.भाजपा की रितू नेगी ने कांग्रेस प्रत्याशी संपंन नेगी को परास्त किया. रितू को 9 मत पड़े, जबकि संपंन को आठ और एक मत अवैध पाया गया.

जखोली में प्रमुख पद पर कांग्रेस की विनीता का कब्जा: जखोली ब्लॉक प्रमुख सीट पर कांग्रेस की विनीता चमोली ने जीत हासिल की है. उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 4 मतों से परास्त किया. उनकी प्रतिद्वंदी प्रिया को 18 मत पड़े, जबकि विनीता को 22 वोट पड़े.

ज्येष्ठ प्रमुख पद पर नवीन सेमवाल को 22 व राजेन्द्र प्रसाद को 18 मत पड़े. इसके अलावा कनिष्ठ उप प्रमुख पद पर राजेन्द्र सिंह रावत को 22 व जगत सिंह को 18 मत पड़े. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने कहा कि लम्बे समय से जखोली ब्लॉक प्रमुख की सीट कांग्रेस की झोली में आ रही है. क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विनीता चमोली पर विश्वास जताकर उन्हें प्रमुख बनाया है. उनकी जीत से क्षेत्र में खुशी की लहर है.

वहीं ऊखीमठ में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद पर निर्दलीय प्रत्याशी पंकज शुक्ला ने बाजी मारी. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा अधिकृत प्रत्याशी गजेन्द्र चौधरी को एक मत से पराजित किया, जबकि ज्येष्ठ प्रमुख पद पर राकेश नेगी ने जीत दर्ज की है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुमन देवी को पांच मतों से पराजित किया. वहीं कनिष्ठ प्रमुख पद पर प्रदीप त्रिवेदी ने जीत हासिल की है.य उन्हांने अपने प्रतिद्वंदी योगिता रावत को एक मत से पराजित किया.

मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद पर निर्दलीय प्रत्याशी पंकज शुक्ला ने 18 मत हासिल किए, जबकी भाजपा अधिकृत प्रत्याशी गजेन्द्र चौधरी को 17 मतों पर ही संतोष होना पड़ा. वहींनिर्दलीय प्रत्याशी पंकज शुक्ला ने एक मत से जीत हासिल की. क्षेत्र पंचायत ज्येष्ठ प्रमुख पद पर राकेश नेगी ने 20 मत हासिल किए, जबकि सुमन देवी को 15 मतों पर सन्तोष होना पड़ा तथा राकेश नेगी ने पांच मतों से जीत दर्ज की। क्षेत्र पंचायत कनिष्ठ प्रमुख पद पर प्रदीप त्रिवेदी ने 18 मत हासिल किए, जबकि योगिता रावत को 17 मत मिले. जिससे प्रदीप त्रिवेदी ने एक मत से जीत हासिल की.

