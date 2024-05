ETV Bharat / state

दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने किया नामांकन, बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद - lok sabha election 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 10, 2024, 11:17 AM IST | Updated : May 10, 2024, 11:23 AM IST

नामांकन पत्र सौंपतीं सीता सोरेन ( ETV BHARAT )

Last Updated : May 10, 2024, 11:23 AM IST