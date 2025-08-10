रांची: दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं. लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने गुरु जी की विरासत का हवाला देकर सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा है कि 'शराब और हड़िया को शोषण का प्रतीक' बताने वाले दिशोम गुरु के विचारों को धरातल पर उतारने की जगह, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अखबारों और समाचारों में शराब ही सुर्खियों में क्यों छाई है?

शराब व्यवसायियों का अड्डा बनाने पर आतुर हैं हेमंत सरकार: बीजेपी

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि गुरु जी के निधन के बाद, एक ओर जहां उनके विचारों पर चर्चा हो रही है तो दूसरी ओर शराब की खबरें, इस तरह से आती है मानो जैसे वर्तमान हेमंत सरकार, झारखंड को छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और महाराष्ट्र के शराब व्यवसायियों का अड्डा बनाने पर आतुर हो.

बीजेपी ने पूछा कैसे पूरा होगा गुरुजी का सपना

बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि गुरु जी ने नशे के खिलाफ पूरे जीवन संघर्ष किया और 'शराब को शोषण का प्रतीक' बताया. वह अक्सर आदिवासी समुदाय के बीच शिक्षा की अलख जगाते थे, ऐसे में उनकी विरासत को संभालने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो को बताना चाहिए कि दिशोम गुरु की शराब मुक्त समाज बनाने का सपना अब कैसे पूरा होगा?

सरकार को सिर्फ राजस्व की चिंता

झारखंड के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? क्योंकि हजारों सरकारी स्कूल में एक शिक्षक पर कई कक्षाओं का भार है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार को राजस्व की चिंता है तो, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि 'झारखंड में अवैध रूप से कोयला और अन्य खनन पर रोक लगाएं और उसे लीगलाइज करें. जिससे शराब से होने वाली आय से ज्यादा, राजस्व की प्राप्ति झारखंड को होगी. उन्होंने बताया कि सिर्फ मुनाफे या राजस्व के लिए पूरे राज्य को नशाखोरी में ढकेल देने से झारखंड बर्बादी की ओर जा रहा है. साथ ही गुरु जी के विचारों से भी हेमंत सरकार पूरी तरह से खुद ही डाइवर्ट हो गई है.

राजनेता से ज्यादा समाज सुधारक थे दिशोम गुरु: झामुमो

अपने दिवंगत नेता शिबू सोरेन को याद करते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं गुरुजी कई बार विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बने लेकिन वे इसके साथ ही महान 'समाज सुधारक' भी थे. दिशोम गुरु जी ने चुनावी सभाओं में शायद ही कभी पार्टी के लिए वोट मांगे हो. वह अक्सर शराब छोड़ने और किताब कलम से जुड़ने की सीख झारखंडवासियों को देते थे.

गुरु जी को शिक्षाओं को स्कूल में पढ़ाएंगे: जेएमएम

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तुलना, राजा राममोहन राय से करते हुए कहा कि जिस तरह हम लोग राजा राम मोहन राय को, समाज सुधार के कार्यो के लिए पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही गुरु जी के बताए रास्ते को स्कूलों में पढ़ाएंगे. वे चुनावी सभाओं में कहते थे कि 'हड़िया छोड़ो- दारू छोड़ो और बच्चों को पढ़ाओ'.

व्यापक सहमति और विचार से होगा शराबबंदी का फैसला

केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि बीजेपी क्या कहेगी? वह पहले खुद अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत पर चले, तब हमसे बात करें और जहां तक शराबबंदी की बात है तो हमारे नेता और सरकार शराबबंदी के पक्ष में है. नशे से दूर रहने के लिए सरकारी स्तर पर पोस्टर होर्डिंग भी लगाए जाते हैं. लेकिन जहां पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने की बात है, उसमें बहुत सारे बिंदु हैं. झारखंड में शराबबंदी फैसला व्यापक सहमति और विचार विमर्श के बाद ही होगा. लेकिन बीजेपी जो सवाल उठा रही है तो उसे सबसे पहले पूरे भारत में शराबबंदी करना चाहिए.

राज्य के जनमानस की चिंता करते थे गुरु जी

वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और उच्च शिक्षा से जुड़े डॉ. राजेश गुप्ता 'छोटू' झारखंड को शराब हड़िया से दूर रहने की गुरुजी की सीख और शिक्षा पर जोर देने वाली बात पर कहते हैं कि देखिए निश्चित तौर पर गुरुजी एक ऐसे व्यक्तित्व की धनी थे जिन्होंने इस राज्य के जनमानस की हमेशा चिंता की और उनके संघर्ष को राज्य के एक-एक लोग कभी भुला नहीं पाएंगे.

आज भी प्रासंगिक है है दिशोम गुरु के विचार: कांग्रेस

गुरु जी हमेशा शिक्षा ग्रहण करने की बात करते थे. निश्चित रूप से किसी भी राज्य, समाज या परिवार का विकास तभी संभव है जब उस राज्य के लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें. दिशोम गुरु की यह सोच आज भी प्रासंगिक है. डॉ. राजेश गुप्ता छोटू ने कहते हैं कि झारखंड के ज्यादातर लोग सबको एक मत होकर यह बोलते हैं कि वह बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते कई लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं.

वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार, पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम करके गुरुजी के सपनों को पूरा कर रही है. उन्होंने कहा कि चाहे आकांक्षा योजना हो या फिर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत आम लोगों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हुई है.

संस्कृति को मजबूत करने पर जोर देते थे गुरुजी: डॉ. राजेश गुप्ता

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉ राजेश गुप्ता "छोटू" ने कहा कि हड़िया दारू को लेकर जब हम बात करते हैं तो हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि शिबू सोरेन अक्सर अपनी सभ्यता और संस्कृति को मजबूत करने की भी बात करते थे. इसलिए कहीं ना कहीं हड़िया एक ऐसा चीज है, जिसे आदिवासी समुदाय की संस्कृति और त्योहार से जुड़ा है. करमा पर्व में प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं. ऐसे में निश्चित रूप से राज्य की जनता को हम कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को जहां अच्छी पढ़ाई लिखाई कराएं वहीं यहां की सभ्यता संस्कृति को भी बताएं. जल जंगल जमीन की रक्षा के साथ साथ अपनी धार्मिक या संस्कृति की रक्षा की बात भी बताएं.

शिबू सोरेन के बताए मार्ग पर चल रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन: केशव महतो कमलेश

गुरुजी की विरासत को संभालने का दावा करने और शराबबंदी को लेकर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि हमारी सरकार और मुख्यमंत्री, गुरु जी के बताए रास्ते पर चल रही है. झारखंड वासियों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं. उनके कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.

गुरुजी हमेशा समाज सुधार की बातें किया करते थे, उन्होंने रात्रि पाठशाला के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागृत करने का काम किया और अलग प्रांत आंदोलन के प्रति एक नई चेतना ऊर्जा जगाने का काम किया. गठबंधन के नेता के रूप में हेमंत सोरेन झारखंड को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं. वही जहां तक शराब बंदी की बात है तो उसके लिए भी हम लोग विचार करेंगे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि समाज में सुधार के लिए वर्तमान सरकार ने सड़क पर हड़िया शराब बेचने वाली महिलाओं को उससे दूर कर अन्य कार्यों में लगाया है ताकि वह सम्मान के साथ परिवार की देखभाल कर सके.



