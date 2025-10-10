ETV Bharat / state

भाजपा ने घोषित किये युवा मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री, देखें पूरी लिस्ट

विपुल मैंदोली बने भाजपा जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, कोश्यारी के भतीजे दीपेंद्र और मुलायम सिंह रावत प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा नियुक्त

भाजपा जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 12:29 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री घोषित कर दिये हैं. पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री घोषित कर दिए गए हैं.

बीजेपी ने घोषित किए युवा मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री: मनवीर चौहान ने बताया कि अध्यक्ष पद पर विपुल मैंदोली ऋषिकेश मनोनीत किए गए हैं. महामंत्री पद पर दीपेंद्र कोश्यारी नैनीताल और मुलायम सिंह रावत टिहरी को मनोनीत किया गया है.

भाजयुमो पदाधिकारियों की लिस्ट (Photo- ETV Bharat)

भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने विपुल मैंदोली: भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए विपुल मैंदोली ऋषिकेश के रहने वाले हैं. मैंदोली पार्टी के युवा जुझारू नेता माने जाते हैं. युवा मोर्चा में लंबे समय से सेवा देने का इनाम उन्हें अब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दिया गया है.

कोश्यारी के भतीजे दीपेंद्र बने महामंत्री: महामंत्री मनोनीत किए गए दीपेंद्र कोश्यारी नैनीताल में रहते हैं. उनकी बड़ी पहचान ये है कि वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के भतीजे हैं. दीपेंद्र भी कोश्यारी के भाजपा नेता होने और उनके आरएसएस बैकग्राउंड के कारण बचपन से ही पार्टी के माहौल में रचे बसे हैं.

मुलायम सिंह को भी युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया गया: मुलायम सिंह रावत को भी भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है. मुलायम सिंह टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं. वो लंबे समय से युवा मोर्चा में सक्रिय हैं. आखिरकार बीजेपी ने उन्हें युवा मोर्चा का महामंत्री नियुक्त करके उनके आगे की राजनीतिक संभावनाओं को पंख लगा दिए हैं.

बीजेपी 42 सदस्यों की टीम पहले ही बना चुकी है: गौरतलब है कि बीजेपी ने 15 सितंबर को ही उत्तराखंड में अपनी 42 सदस्यों की नई टीम घोषित की थी. उसमें दीप्ति रावत, कुंदन परिहार और तरुण बंसल को महामंत्री बनाया गया था. प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर 8 और प्रदेश मंत्री के पद पर 8 लोगों को नियुक्ति दी गई थी. पुनीत मित्तल को प्रदेश कोषाध्यक्ष और मनवीर सिंह चौहान को तीसरी बार मीडिया प्रभारी बनाया गया. रुचि भट्ट को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया. माना जा रहा है कि यह टीम आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बनाई गई है. अब युवा मोर्चा के शीर्ष पदाधिकारी नियुक्त करते हुए बीजेपी ने बताया दिया कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी में हैं.

