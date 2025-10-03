बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आदित्य साहू का जोरदार स्वागत, बोले- पार्टी के हर दायित्वों को निभाने के लिए तैयार हूं
रांची में प्रदेश कार्यालय में बीजेपी झारखंड के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी.
Published : October 3, 2025 at 4:00 PM IST
रांची: झारखंड बीजेपी के नये कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने संगठन के प्रति आभार जताया है. उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ पार्टी ने मुझे नयी जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर मैं खरा उतरुंगा. कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे आदित्य साहू ने पार्टी नेताओं के प्रति आभार जताया और कहा कि जिस तरह से लाखों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेरे प्रति विश्वास जताया है. मैं उन्हें दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं.
1980 में पार्टी के लिए करता था पर्ची बांटने का काम
मीडिया से बातचीत करते हुए नवमनोनित कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूं. मैं 1980 में चुनाव के वक्त पर्ची काटने का काम किया करता था और उस समय लोगों में भय होता था कि गांव में कोई पैसा बांटकर वोट ना ले ले. ऐसे वक्त में मुझे पार्टी ने चुनाव के वक्त 1980 में पर्ची काटने की जिम्मेदारी दी थी. उस समय से मैं पार्टी के लिए समर्पित काम करता रहा हूं. उसके बाद धीरे-धीरे जिला एवं प्रदेश स्तर पर मुझे जिम्मेदारी मिलती चली गई.
मैं इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा: आदित्य साहू
उन्होंने मीडिया को आगे बताया कि मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद मैं प्रदेश समिति का लगातार सदस्य रहा. प्रदेश का दो-दो बार संगठन महामंत्री के रूप में भी रहा हूं. इन सब जिम्मेदारियां को मैं निभाता रहा हूं और ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर यह मानता हूं कि इतने बड़े संगठन का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं इस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा.
भाजपा के मा. राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @JPNadda जी ने श्री @AdityaPdSahu जी (सांसद सह प्रदेश महामंत्री) को भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) October 3, 2025
आपको अनेक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। pic.twitter.com/BV2TZR6TUI
मेरा एक एक पल पार्टी के लिए समर्पित
मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि मेरे जैसे गांव के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसे मैं निभाने का काम करूंगा. उन्होंने कहा कि अब तक मेरा ध्येय यही रहा है कि संगठन के लिए काम करना, संगठन को धार देना यही काम आगे भी होता रहेगा. मेरे जीवन का एक-एक क्षण, एक-एक पल, संगठन के लिए समर्पित रहेगा. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के हित और भाव को ध्यान में रखकर मैं समर्पित होकर काम करता रहूंगा. पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को मैं दायित्व के रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित भाव से करूंगा.
आज प्रदेश कार्यालय में भाजपा झारखंड के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष श्री @AdityaPdSahu जी को प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष श्री @yourBabulal जी और महामंत्री (संगठन) श्री @bjpkarmveer जी ने उन्हें शुभकामनाएं दी।— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) October 3, 2025
इस दौरान पार्टी के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। pic.twitter.com/uvcmUQhIx2
समर्थकों ने मनाई खुशी
इस दौरान राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को मिली नई जिम्मेदारी की खुशी में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई. बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे आदित्य साहू का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डू खिलाया और गुलाब फूल भेंट कर उन्हें बधाई दी. इस दौरान आदित्य साहू जिंदाबाद के नारे से बीजेपी कार्यालय गुंजता रहा.
एक साथ दो दायित्व निभा रहे हैं बाबूलाल मरांडी
झारखंड में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद सबकी नजरें अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर टिकी गई है. ऐसा माना जा रहा है कि इसकी घोषणा भी जल्द ही हो सकती है. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर संगठन की जिम्मेदारी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का भी दायित्व हैं. ऐसे में अत्यधिक कार्य दवाब को ध्यान में रखकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जल्द ही इस पर निर्णय लेने वाला है.
कार्यकारी अध्यक्ष के बाद अब लगता है कि जल्द ही पूर्ण अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी. मैं आदित्य साहू को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत करता हूं क्योंकि उनके नेतृत्व में संगठन को मजबूती प्रदान होगी: बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी, झारखंड
भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने का संकेत दिया है. एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने बताया कि मेरे उपर नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है, जाहिर तौर पर अत्यधिक काम है.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @JPNadda जी ने राज्यसभा सांसद सह प्रदेश भाजपा महामंत्री श्री @AdityaPdSahu जी को झारखंड भाजपा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।— Office of Babulal Marandi (@babulalmarandi) October 3, 2025
नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री @yourBabulal जी ने उन्हें नए दायित्व की शुभकामनाएं… pic.twitter.com/AA8Xywrxmj
कुरमी आदिवासी आंदोलन पर क्या बोले नेता प्रतिपक्ष
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संविधान में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का सबको अधिकार है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीमा से बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए, अपनी मांगें सरकार के समक्ष जरूर रखनी चाहिए लेकिन सबके लिए एक तरीका निर्धारित है. किसी विषय पर विरोध करना या सपोर्ट करना स्वाभाविक प्रक्रिया है.
संविधान के दायरे में रहकर करें आंदोलन: बाबूलाल मरांडी
बीजेपी का मानना है कि संविधान में किसी भी चीज के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है कि किस जाति को किस कैटेगरी में रखना है. उस प्रक्रिया के तहत ही सतत यह काम चलता रहता है इसीलिए किसी भी जाति को ना तो एक साथ जोड़ा गया है और ना ही एक साथ हटाया गया है. कालांतर में या सब कुछ चलते रहता है इसीलिए सरकार के पास यह सारी जिम्मेदारी रहती है, जो कालांतर में कहां से क्या डिमांड आया? यह डिमांड आज का नहीं है बल्कि बहुत पहले से चली आ रही है और आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए.
