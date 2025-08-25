रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार का दिन काफी हंगामेदार रहा. सूर्या हांसदा मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए भाजपा विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और रिम्स-2 के निर्माण के लिए कांके नगड़ी के आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन अधिग्रहण का भी विरोध किया.

सदन के अंदर और बाहर भाजपा विधायकों के कड़े विरोध के कारण कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी. इस बीच गोड्डा में सूर्या हांसदा मुठभेड़ मामले पर विधायक हेमलाल मुर्मू के उस बयान से भाजपा विधायक नाराज हो गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सूर्या हांसदा एक अपराधी था. इसे लेकर विपक्ष का कड़ा रुख देखने को मिला. हेमलाल मुर्मू के इस बयान का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकवाउट किया और सरकार को आदिवासी और मूलवासी विरोधी करार दिया.

भाजपा विधायकों के बयान (ईटीवी भारत)

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि आज यह स्पष्ट हो गया है कि अबुआ सरकार होने का दंभ भरने वाली हेमंत सोरेन की सरकार वास्तव में आदिवासी और मूलवासी विरोधी है. भाजपा विधायकों ने कहा कि हेमलाल मुर्मू कोई अदालत या जज नहीं हैं जो किसी को निर्दोष या अपराधी होने का प्रमाण पत्र दे सकें.

