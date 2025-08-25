ETV Bharat / state

सूर्या हांसदा को झामुमो विधायक ने बताया अपराधी, भाजपा और लोजपा विधायकों ने किया विरोध, सदन से किया वॉकआउट - SURYA HANSDA ENCOUNTER

झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू द्वारा सूर्या हांसदा को अपराधी बताने का भाजपा और लोजपा विधायकों ने विरोध किया.

Surya Hansda Encounter
भाजपा विधायक नवीन जायसवाल (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read

रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार का दिन काफी हंगामेदार रहा. सूर्या हांसदा मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए भाजपा विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और रिम्स-2 के निर्माण के लिए कांके नगड़ी के आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन अधिग्रहण का भी विरोध किया.

सदन के अंदर और बाहर भाजपा विधायकों के कड़े विरोध के कारण कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी. इस बीच गोड्डा में सूर्या हांसदा मुठभेड़ मामले पर विधायक हेमलाल मुर्मू के उस बयान से भाजपा विधायक नाराज हो गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सूर्या हांसदा एक अपराधी था. इसे लेकर विपक्ष का कड़ा रुख देखने को मिला. हेमलाल मुर्मू के इस बयान का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकवाउट किया और सरकार को आदिवासी और मूलवासी विरोधी करार दिया.

भाजपा विधायकों के बयान (ईटीवी भारत)

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि आज यह स्पष्ट हो गया है कि अबुआ सरकार होने का दंभ भरने वाली हेमंत सोरेन की सरकार वास्तव में आदिवासी और मूलवासी विरोधी है. भाजपा विधायकों ने कहा कि हेमलाल मुर्मू कोई अदालत या जज नहीं हैं जो किसी को निर्दोष या अपराधी होने का प्रमाण पत्र दे सकें.

रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार का दिन काफी हंगामेदार रहा. सूर्या हांसदा मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए भाजपा विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और रिम्स-2 के निर्माण के लिए कांके नगड़ी के आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन अधिग्रहण का भी विरोध किया.

सदन के अंदर और बाहर भाजपा विधायकों के कड़े विरोध के कारण कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी. इस बीच गोड्डा में सूर्या हांसदा मुठभेड़ मामले पर विधायक हेमलाल मुर्मू के उस बयान से भाजपा विधायक नाराज हो गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सूर्या हांसदा एक अपराधी था. इसे लेकर विपक्ष का कड़ा रुख देखने को मिला. हेमलाल मुर्मू के इस बयान का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकवाउट किया और सरकार को आदिवासी और मूलवासी विरोधी करार दिया.

भाजपा विधायकों के बयान (ईटीवी भारत)

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि आज यह स्पष्ट हो गया है कि अबुआ सरकार होने का दंभ भरने वाली हेमंत सोरेन की सरकार वास्तव में आदिवासी और मूलवासी विरोधी है. भाजपा विधायकों ने कहा कि हेमलाल मुर्मू कोई अदालत या जज नहीं हैं जो किसी को निर्दोष या अपराधी होने का प्रमाण पत्र दे सकें.

यह भी पढ़ें:

सूर्या हांसदा एनकाउंटर: बाबूलाल मरांडी ने लगाया सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के इशारे पर हत्या का आरोप

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच करने गोड्डा पहुंची NCST की टीम, कहा- मामले में होगी विधि सम्मत कार्रवाई

सूर्या एनकाउंटर मामलाः सीआईडी ने शुरू की जांच, मुख्यालय को जल्द सौपी जाएगी रिपोर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

MLA HEMLAL MURMUझामुमो विधायक हेमलाल मुर्मूसूर्या हांसदा एनकाउंटरझारखंड विधानसभाSURYA HANSDA ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.