झारखंड में SIR को लेकर पक्ष विपक्ष में घमासान! जानिए किसने क्या कहा?

जेएमएम ने झारखंड में SIR का विरोध करने की बात कही है, जबकि बीजेपी ने झामुमो पर घुसपैठियों के प्रति प्रेम का आरोप लगाया है.
Published : September 5, 2025 at 5:53 PM IST
रांची: चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर कराने के बाद अब झारखंड के राजनीतिक दलों में SIR को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऐलान किया है कि झामुमो, राज्य में SIR कराने नहीं देगा.
विधानसभा में SIR कराने के खिलाफ पारित हो चुका है प्रस्ताव: जेएमएम
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड विधानसभा ने राज्य में SIR कराने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, ऐसे में यहां कैसे SIR हो जाएगा? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिसका इंटेंशन खराब होता है वही इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं. झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि जैसे पहले मतदाता सूची का सामान्य रिवीजन होता था, वैसे ही राज्य में होगा, यहां कोई अलग से इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत नहीं है.
जेएमएम ने पूछा- चुनाव आयुक्त पर क्यों नहीं हो सकती कार्रवाई?
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि झारखंड में कोई घुसपैठियां नहीं है. आदिवासी मूलवासी, पिछड़े, दलित को वोटर लिस्ट से हटाने के षड्यंत्र के खिलाफ झामुमो विरोध करेगा. सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि चुनाव आयुक्तों पर असंवैधानिक कार्य करने पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होगी? इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए.
घुसपैठ प्रेमी है झामुमो: बीजेपी
झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव की आड़ में झामुमो द्वारा राज्य में SIR के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक ने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों के वोट पाने के लिए झामुमो, SIR का विरोध कर रहा है. अशोक बड़ाईक ने कहा कि चुनाव आयोग जब भी झारखंड में SIR कराएगा तब बीजेपी उसमें सहयोग और समर्थन करेगी, क्योंकि इस से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा. बीजेपी नेता ने कहा कि SIR से वोटर लिस्ट दुरुस्त होगी और वहां के डेमोग्राफिक चेंज में बदलाव दिखेगा.
ये भी पढ़ें: सूर्या हांसदा अपराधी था और हमेशा रहेगा, एक हत्यारे को नेता बताने में लगी है भाजपा: हेमलाल मुर्मू
तेज हुई दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग! जानिए बीजेपी का क्या आया रिएक्शन?
भोगनाडीह हिंसा को लेकर झामुमो ने फूंका भाजपा का पुतला, साजिश रचने का लगाया आरोप