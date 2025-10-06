ETV Bharat / state

SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं

एसएमएस अस्पताल अग्निकांड के बाद धरने पर बैठे ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद अब मृतक मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. उनका आरोप है कि घटना के समय अस्पताल के कई कर्मचारी अकेला छोड़ कर भाग गए, जिससे बचाव में देरी हुई इसी वजह से मौतों की संख्या बढ़ी. यहां नेता आ तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर से बात करके चले जाते हैं. परिजनों से अब तक किसी ने वार्ता तक नहीं की. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 50 लाख मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी की डिमांड की है. घटनास्थल का जायजा लेने के बाद डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि मरीजों को शिफ्ट किए जाने के बाद घटना के कारणों की जांच की जा रही है. साथ ही जांच में जो भी सामने आएगा उसके बाद भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसको लेकर सावधानियां बरती जाएंगी. लापरवाही को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फायर डिपार्टमेंट मिलकर गहन जांच करेंगे. एफएसएल की टीम ने मौके पर से जांच के लिए सैम्पल लिए. एफएसएल टीम के सदस्य सुशील मैसूर ने बताया कि मौके पर से वायर, स्विच आदि के सैंपल कलेक्ट किए हैं. पहले विजिट रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी और जल्द डिटेल रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी. अस्पताल अग्निकांड सुनिए किसने क्या कहा... (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) पढे़ं. SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत सीएम को आना है तो साफ-सफाई की जा रही : हादसे को लेकर अब राजनीति भी गरमा गई है. अस्पताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि ये सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है. कुछ मरीजों को बांगड़ में शिफ्ट किया, किसी ने एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट करने का दावा किया. पर ये स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. घटना के बाद अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की जा रही है, क्योंकि यहां सीएम को आना है. सवाल ये है कि क्या यही व्यवस्थाएं सामान्य परिस्थितियों में भी रहतीं? सीएम आए तो सब कुछ बदल गया, आम आदमी के लिए क्या यही व्यवस्था हमेशा रहेगी?

