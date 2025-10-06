SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं
एसएमएस अस्पताल अग्निकांड पर अब सियासत शुरू हो गई है.
Published : October 6, 2025 at 12:43 PM IST
Updated : October 6, 2025 at 12:53 PM IST
जयपुर : एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद अब मृतक मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. उनका आरोप है कि घटना के समय अस्पताल के कई कर्मचारी अकेला छोड़ कर भाग गए, जिससे बचाव में देरी हुई इसी वजह से मौतों की संख्या बढ़ी. यहां नेता आ तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर से बात करके चले जाते हैं. परिजनों से अब तक किसी ने वार्ता तक नहीं की. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 50 लाख मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी की डिमांड की है.
घटनास्थल का जायजा लेने के बाद डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि मरीजों को शिफ्ट किए जाने के बाद घटना के कारणों की जांच की जा रही है. साथ ही जांच में जो भी सामने आएगा उसके बाद भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसको लेकर सावधानियां बरती जाएंगी. लापरवाही को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फायर डिपार्टमेंट मिलकर गहन जांच करेंगे. एफएसएल की टीम ने मौके पर से जांच के लिए सैम्पल लिए. एफएसएल टीम के सदस्य सुशील मैसूर ने बताया कि मौके पर से वायर, स्विच आदि के सैंपल कलेक्ट किए हैं. पहले विजिट रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी और जल्द डिटेल रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी.
सीएम को आना है तो साफ-सफाई की जा रही : हादसे को लेकर अब राजनीति भी गरमा गई है. अस्पताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि ये सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है. कुछ मरीजों को बांगड़ में शिफ्ट किया, किसी ने एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट करने का दावा किया. पर ये स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. घटना के बाद अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की जा रही है, क्योंकि यहां सीएम को आना है. सवाल ये है कि क्या यही व्यवस्थाएं सामान्य परिस्थितियों में भी रहतीं? सीएम आए तो सब कुछ बदल गया, आम आदमी के लिए क्या यही व्यवस्था हमेशा रहेगी?
अस्पताल कर्मचारियों के व्यवहार की जांच हो : उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार दिल्ली चले जाते हैं. उन्हें तो राजस्थान में रहकर यहां दौरे करने चाहिए. उन्होंने डिमांड की है कि मृतक और घायलों की निश्चित संख्या सार्वजनिक की जाए. घटनास्थल और बचाव कार्य के समय अस्पताल कर्मचारियों के व्यवहार की जांच हो. अस्पताल की सुरक्षा प्रणाली बिजली, अग्नि सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन व्यवस्था की स्थिति की ऑडिट कराकर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए. इस दौरान जूली ने कफ सिरप से जुड़ा मुद्दा भी उठाया.
कोई भी दुर्घटना कहकर नहीं होती : मौके पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं, मुलाकात करना सिर्फ दिलासा देने जैसा है. सरकार मुआवजा और जांच को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है. लापरवाही पर जो कार्रवाई होनी है, वो की जाएगी. इसके लिए एफएसएल रिपोर्ट्स की आवश्यकता नहीं है. नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं और जहां तक मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने का सवाल है तो कोई भी दुर्घटना कहकर नहीं होती. दिल्ली जाना पूर्व में निर्धारित था. भविष्य में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं होता. क्या उन्हें पता था कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे. ऐसा कौन सा काम किया था कि भैरो सिंह शेखावत की कुर्सी के हकदार बन जाएंगे.
उन्होंने सवाल किया कि आज तक कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री रात को 2:30 बजे अस्पताल में संभालने आया है क्या? वहीं कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में दोषियों को बचने का मौका मिल जाएगा. इस वजह से इसकी पूरी गहनता से जांच की जाएगी और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये लापरवाही जरूर है कि मरीज और तिमारदार शॉर्ट सर्किट के बारे में बता रहे थे, बावजूद इसके स्टाफ ने सुध नहीं ली. ये लापरवाही है और मृतकों के परिजन यदि यहां बैठे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है तो ये अपराध की श्रेणी में है.