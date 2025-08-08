अल्मोड़ा: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस पद के लिए अंतिम आरक्षण सूची भी जारी हो चुकी है. अल्मोड़ा जिला पंचायत के लिए महिला सीट निर्धारित हुई है. इस आरक्षण के जारी होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम आगे किए हैं. पार्टियों में अपने प्रत्याशियों को विजय श्री दिलाने के लिए निर्दलियों से संपर्क तेज कर दिया है.

आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के चुनाव की तिथि 14 अगस्त निर्धारित की है. जिला पंचायत अल्मोड़ा सीट महिला है. इसके लिए भाजपा की ओर से हेमा गैड़ा को तो कांग्रेस ने सुनीता कुंजवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है. दोनों ही पार्टियों ने पार्टियों के अंदर बगावत के सुर न आए इसके लिए भी अन्य दावेदारों को शांत करने का प्रयास शुरू कर दिए हैं. जिले में भाजपा के चार और कांग्रेस के पांच जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी अपनी पार्टी दावेदारी की है.

हालांकि जिलाध्यक्षों की मानें तो उन्होंने अपने प्रत्याशी तय कर लिए है हालांकि घोषणा होना बाकी है. वहीं पार्टियों के अंदर बगावत के सुर न आए इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है. भाजपा के जिलाध्यक्ष महेश नयाल में बताया कि भाजपा की ओर से जिला पंचायत सदस्य हेमा गैड़ा को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है. उन्होंने कहा कि निर्दलियों से संपर्क किया जा रहा है. जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का ही बनेगा और जीत निश्चित है. वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज का कहना है कि कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू सुनीता कुंजवाल हमारी एकमात्र प्रत्याशी हैं. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत निश्चित बताते हुए कहा कि निर्दलियों से संपर्क किया जा रहा है.

पार्टियों के भीतर बगावत का डर: कांग्रेस हो या भाजपा दोनों को पार्टियों के अंदर बगावत का डर भी सता रहा है. भीतरघात न हो इसके लिए वह योजना बना रही है. क्योंकि दोनों पार्टियों में अनेक ने पार्टी प्रत्याशी बनने की अपनी दावेदारी की थी. अब दोनो पार्टियों ने अपने प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं. अब पार्टी नेताओं को बगावत न हो जाए इसका डर भी सताने लगा है. जिला पंचायत अध्यक्ष पद को पाना है तो निर्दलियों को साथ लाना है. यह दोनों पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं. उनका प्रत्याशी को जीत हासिल हो इसके लिए दोनों पार्टियों के नेता निर्दलियों से संपर्क कर उन्हें रिझाने में लगे हैं. आगामी 14 अगस्त को होने वाला चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है.

