भाजपा का बड़ा आरोप: स्वास्थ्य विभाग में टेंडर के नाम पर चल रहा है बड़ा स्कैम, पेश किए सबूत

रांची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह और राफिया नाज ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन कर स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तर पर निकलने वाले टेंडर में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उन्होंने दिसम्बर 2024 से अब तक दुमका, जामताड़ा, रांची, बोकारो, सरायकेला खरसावां जैसे कई जिलों में सिविल सर्जन स्तर पर लोकल परचेज के लिए निकाले गए टेंडर में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है.

अजय साह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अलग-अलग जिलों के सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा निकाले गए टेंडर में खास बात यह है कि सभी जगहों पर मुख्यतः तीन एजेंसी भारत आर्ट एंड सप्लायर, ग्लोबल आर्ट एंड सप्लायर और हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट टेंडर भरती हैं, और इन्हीं तीन में से किसी एक को काम मिल जाता है. अजय साह ने कहा कि मजे की बात यह है कि जब-जब किसी दूसरी एजेंसी ने इसमें टेंडर भरा तो उसे बिना किसी वजह के टेक्निकली अयोग्य (Disqualified) कर दिया गया.

जानकारी देते भाजपा नेता अजय साह (Etv Bharat)

तीनों एजेंसियों का कार्यालय रांची के पहाड़ी मंदिर के पास - अजय साह

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि मजे की बात यह है कि इरफान अंसारी के कार्यकाल में जिन तीन एजेंसियों, ग्लोबल आर्ट एंड सप्लायर, भारत आर्ट एंड सप्लायर और हिन्द इंफ्रा प्रोजेक्ट को लगातार काम दिया जा रहा है. इन तीनों कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय एड्रेस इरगु रोड, पहाड़ी टोला, रांची है.

अजय साह ने कहा कि और तो और इन तीनों कंपनियों या एजेंसियों के प्रोपराइटर के नाम से साफ है कि ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं और तीन एजेंसी बनाकर इरफान अंसारी एवं अल्पसंख्यक आयोग के एक सदस्य की मदद से टेंडर के नाम पर स्कैम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि हिन्द इंफ्रा के डायरेक्टर/ प्रोपराइटर ख्वाजा अब्दुल कदीर अहमद बट और ख्वाजा मोहसिन अहमद हैं. भारत आर्ट एंड सप्लायर के डायरेक्टर/प्रोपराइटर ख्वाजा मोहसिन अहमद हैं जबकि ग्लोबल आर्ट एंड सप्लायर के डायरेक्टर /प्रोपराइटर ख्वाजा फरहान अहमद बट हैं.