भाजपा का बड़ा आरोप: स्वास्थ्य विभाग में टेंडर के नाम पर चल रहा है बड़ा स्कैम, पेश किए सबूत

भाजपा ने स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तर पर जारी टेंडरों में करोड़ों रुपये के हेरा-फेरी का आरोप लगाया. मंत्री इरफान अंसारी पर भी आरोप लगाए.

BJP LEADER AJAY SAH ON IRFAN ANSARI
भाजपा नेता अजय साह और राफिया नाज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 5:52 PM IST

3 Min Read
रांची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह और राफिया नाज ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन कर स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तर पर निकलने वाले टेंडर में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उन्होंने दिसम्बर 2024 से अब तक दुमका, जामताड़ा, रांची, बोकारो, सरायकेला खरसावां जैसे कई जिलों में सिविल सर्जन स्तर पर लोकल परचेज के लिए निकाले गए टेंडर में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है.

अजय साह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अलग-अलग जिलों के सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा निकाले गए टेंडर में खास बात यह है कि सभी जगहों पर मुख्यतः तीन एजेंसी भारत आर्ट एंड सप्लायर, ग्लोबल आर्ट एंड सप्लायर और हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट टेंडर भरती हैं, और इन्हीं तीन में से किसी एक को काम मिल जाता है. अजय साह ने कहा कि मजे की बात यह है कि जब-जब किसी दूसरी एजेंसी ने इसमें टेंडर भरा तो उसे बिना किसी वजह के टेक्निकली अयोग्य (Disqualified) कर दिया गया.

जानकारी देते भाजपा नेता अजय साह (Etv Bharat)

तीनों एजेंसियों का कार्यालय रांची के पहाड़ी मंदिर के पास - अजय साह

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि मजे की बात यह है कि इरफान अंसारी के कार्यकाल में जिन तीन एजेंसियों, ग्लोबल आर्ट एंड सप्लायर, भारत आर्ट एंड सप्लायर और हिन्द इंफ्रा प्रोजेक्ट को लगातार काम दिया जा रहा है. इन तीनों कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय एड्रेस इरगु रोड, पहाड़ी टोला, रांची है.

अजय साह ने कहा कि और तो और इन तीनों कंपनियों या एजेंसियों के प्रोपराइटर के नाम से साफ है कि ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं और तीन एजेंसी बनाकर इरफान अंसारी एवं अल्पसंख्यक आयोग के एक सदस्य की मदद से टेंडर के नाम पर स्कैम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि हिन्द इंफ्रा के डायरेक्टर/ प्रोपराइटर ख्वाजा अब्दुल कदीर अहमद बट और ख्वाजा मोहसिन अहमद हैं. भारत आर्ट एंड सप्लायर के डायरेक्टर/प्रोपराइटर ख्वाजा मोहसिन अहमद हैं जबकि ग्लोबल आर्ट एंड सप्लायर के डायरेक्टर /प्रोपराइटर ख्वाजा फरहान अहमद बट हैं.

अजय साह ने कहा कि सिविल सर्जन कार्यालय के स्तर पर एक के बाद एक कई बीड निकाले गए और सिर्फ एक विशेष कौम के लोगों का टेंडर फाइनल किया गया. अन्य के टेंडर को गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया, उससे साफ लगता है कि इससे सप्लायर और लोकल स्तर पर 50 लाख से लेकर ढाई करोड़ तक के काम में ऐसी हेरा फेरी की जा रही है.

कमीशन के खेल के लिए ही हो रही है RIMS-2 बनाने की बात

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि जब भी स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया जाता है तो हर सवाल का जवाब आता है कि हम रिम्स-2 बना रहे हैं. अजय साह ने कहा कि दरअसल सारा खेल कमीशन का है. टेंडर के लिए जो नियम बने हैं उसका clause 29 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दो- दो एजेंसी बनाकर टेंडर भरता है तो उसका दोनों टेंडर रद्द कर दिया जाएगा, पर यहां तो टेंडर रद्द करने की जगह बार-बार उन्हें ही काम मिल रहा है. भाजपा ने सभी 11 टेंडर को रद्द करने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि आखिर एक ही कौम पर इतने मेहरबान क्यों हैं डॉ. इरफान अंसारी?

TAGGED:

BJP PCभाजपा नेता अजय साहइरफान अंसारीJHARKHAND HEALTH DEPARTMENT TENDERHEALTH DEPARTMENT SCAM

