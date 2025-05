ETV Bharat / state

भाजपा का अहिल्याबाई होल्कर स्मृति अभियान का समापन 31 मई को, जयपुर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा - CULTURAL NATIONALISM PROGRAM

जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष,भाजपा ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 26, 2025 at 8:21 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 8:47 PM IST 3 Min Read

जयपुर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को राजस्थान आएंगे. राजधानी जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में तिरंगा यात्रा और अहिल्या बाई होल्कर जयंती से जुड़े सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कार्यक्रमों को लेकर पार्टी कार्यकर्त्ता और पदाधिकारियों से बात करेंगे. पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय में सोमवार को मीडिया को बताया कि नड्डा के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी है. राठौड़ ने बताया कि एक हमारा राष्ट्र है, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में बहुत कुछ काम करना है.राष्ट्रवाद पैदा करने का काम तिरंगा यात्रा के जरिए कर रहे हैं. महान योद्धा व विदुषी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती 31 मई को है. इसे लेकर राजस्थान में 21 मई से प्रदेश भर में अहिल्याबाई होल्कर स्मृति अभियान शुरू किया. मदन राठौड़ बोले... (ETV Bharat Jaipur)

इसमें महिला स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय निकाय और महिला निर्वाचित प्रति की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली. बैठक, गोष्ठियां, शोभायात्रा, महिला सशक्तीकरण दौड़, कॉलेज विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, नृत्य-नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी लगाई गई. होल्कर को ऐतिहासिक योगदान, सामाजिक कार्यों और मंदिरों के जीर्णोद्धार,सुशासन और न्याय के प्रतीक के तौर देखा जाता है.जयपुर में अभियान का समापन 31 मई को होगा. इस कार्यक्रम को नड्डा संबोधित करेंगे. पढ़ें: राठौड़ का गहलोत पर तंज, बोले- तीन बार सीएम रहे तब क्यों नहीं दिखी बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था, अब दिखने लगीं खामियां - RATHORE ON GEHLOT अर्थव्यवस्था मजबूत हुई: राठौड़ ने कहा कि भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और बेहतर प्रबंधन के चलते संभव हो पाया है. मोदी के नेतृत्व में देश समृद्ध, संपन्न व सुरक्षित हुआ है. 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वीं पायदान पर थी. भारत के शीर्ष नेतृत्व के प्रबंधन के चलते शीघ्र तीसरी पायदान पर पहुंच जाएगा. भारत का लोहा मान रही दुनिया: राठौड़ ने बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 4.187 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की हो गई. भारत ने जापान को पछाड़कर यह स्थान पाया है. अब अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथी अर्थव्यवस्था भारत है. पीएम मोदी ने हर वर्ग, समुदाय और हर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य योजनाएं तैयार की. फिर चाहे वो कृषि हो या चिकित्सा. पिछले 11 साल में देश के इन्फ्रास्ट्रेक्चर को बेहतर करने के साथ सेना को मजबूत किया है. मोदी के नेतृत्व में आज विश्व भारत का लोहा मान रहा है. पहले हम अधिक आयात करते थे और अब ज्यादा निर्यात की स्थिति में आ गए. विश्व में भारत की साख अन्य देशों से ज्यादा है. हमसे ऊपर चीन की अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसकी वैश्विक विश्वसनीयता व प्रतिष्ठा नहीं है.

