झारखंड तक पांव पसारने में जुटा बिस्कोमान, अध्यक्ष ने कहा- सरकार से चल रही बात

बिस्कोमान को नई ऊचाइयों पर ले जाने की कोशिश हो रही है. अध्यक्ष ने झारखंड तक इसे बढ़ावा देने की बात कही. पढ़ें खबर

BISCOMAUN ANNUAL GENERAL MEETING
बिस्कोमान वार्षिक आमसभा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 3:16 PM IST

पटना : मंगलवार को बिस्कोमान की 36वीं वार्षिक आमसभा संपन्न हुई जिसमें कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी. इस कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, बिस्कोमान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशाल सिंह, बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष और विधानपरिषद सदस्य सुनील सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे.

'सहकारिता सरकार के विकास में भूमिका निभा रहा' : इस मौके पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिस्कोमान का प्रयास है कि बिहार में किसानों को खाद और बीज प्रचुर मात्रा में और समय पर उपलब्ध हो. उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशाल सिंह इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं.

Prem Kumar
सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार (ETV Bharat)

''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय को अलग किया था और तब से सहकारिता क्षेत्र सरकार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. सहकारिता में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में काफी तेजी से काम हो रहा है. मंत्री ने आमसभा के सफल आयोजन के लिए बिस्कोमान के सभी सदस्यों को बधाई दी.''- प्रेम कुमार, सहकारिता मंत्री, बिहार

'बोर्ड नहीं होने से बिस्कोमान को नुकसान हुआ' : बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 15 करोड़ रुपये का डिस्काउंट टर्नओवर कम हुआ था लेकिन नुकसान सिर्फ 40 लाख का हुआ जो बहुत बड़ा नहीं है. उन्होंने कहा कि यह घाटा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले वर्ष बिस्कोमान का कोई बोर्ड नहीं था. नया बोर्ड बनने के बाद किसानों के लिए बिस्कोमान लगातार काम कर रहा है. किसानों को खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

'तिलहन किसानों के उत्पाद खरीद रहा बिस्कोमान' : विशाल सिंह ने आगे बताया कि झारखंड में फिलहाल बिस्कोमान की गतिविधियां कम हैं लेकिन उन्हें बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. झारखंड सरकार से मिलकर वहां के किसानों को भी खाद और कीटनाशक समय पर उपलब्ध कराने की योजना है. वहीं बिहार में बिस्कोमान न सिर्फ किसानों को खाद और बीज उपलब्ध करा रहा है बल्कि उनके उत्पादों को बाजार भी दे रहा है.

Biscomaun President Vishal Singh
बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह (ETV Bharat)

''किसानों के तिलहन उत्पादों को नेफेड और अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीदा जा रहा है ताकि उन्हें उनके उत्पाद की सही कीमत मिल सके. किसानों की आमदनी बेहतर करने और उन्हें सहूलियत देने के लिए बिस्कोमान लगातार काम कर रहा है.''- विशाल सिंह, अध्यक्ष, बिस्कोमान

'पार्टी की इच्छा हुई तो वह लड़ेंगे चुनाव' : आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विशाल सिंह ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वह आरा से चुनाव लड़ेंगे. चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने का सवाल नहीं है क्योंकि पार्टी जो कहेगी वही करेंगे. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनकी जिम्मेदारी अपने जिले की 7 विधानसभा सीट के साथ रोहतास जिला की 6 विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की है. कुल 13 सीट जीताने का उनका प्रयास होगा और इसके लिए वह हर भूमिका निभाएंगे.

'प्रशांत किशोर हैं थर्ड फैक्टर, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं' : प्रशांत किशोर पर प्रतिक्रिया देते हुए विशाल सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर अपना प्रयास कर रहे हैं और उनका काम भी यही है. वैसे बिहार की लड़ाई सीधी तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच है. इसमें तीसरे मोर्चे के लिए कोई जगह नहीं है. बिहार की राजनीति में तीसरे मोर्चे का कभी कोई असर नहीं रहा है और इस बार भी यही होगा. उन्हें नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जैसे थर्ड फैक्टर को बिहार में कोई खास सफलता मिलेगी लेकिन भाग्य आजमाना उनका काम है और वह आजमा रहे हैं.

