झारखंड तक पांव पसारने में जुटा बिस्कोमान, अध्यक्ष ने कहा- सरकार से चल रही बात

पटना : मंगलवार को बिस्कोमान की 36वीं वार्षिक आमसभा संपन्न हुई जिसमें कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी. इस कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, बिस्कोमान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशाल सिंह, बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष और विधानपरिषद सदस्य सुनील सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे.

'सहकारिता सरकार के विकास में भूमिका निभा रहा' : इस मौके पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिस्कोमान का प्रयास है कि बिहार में किसानों को खाद और बीज प्रचुर मात्रा में और समय पर उपलब्ध हो. उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशाल सिंह इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं.

सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार (ETV Bharat)

''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय को अलग किया था और तब से सहकारिता क्षेत्र सरकार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. सहकारिता में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में काफी तेजी से काम हो रहा है. मंत्री ने आमसभा के सफल आयोजन के लिए बिस्कोमान के सभी सदस्यों को बधाई दी.''- प्रेम कुमार, सहकारिता मंत्री, बिहार

'बोर्ड नहीं होने से बिस्कोमान को नुकसान हुआ' : बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 15 करोड़ रुपये का डिस्काउंट टर्नओवर कम हुआ था लेकिन नुकसान सिर्फ 40 लाख का हुआ जो बहुत बड़ा नहीं है. उन्होंने कहा कि यह घाटा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले वर्ष बिस्कोमान का कोई बोर्ड नहीं था. नया बोर्ड बनने के बाद किसानों के लिए बिस्कोमान लगातार काम कर रहा है. किसानों को खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

'तिलहन किसानों के उत्पाद खरीद रहा बिस्कोमान' : विशाल सिंह ने आगे बताया कि झारखंड में फिलहाल बिस्कोमान की गतिविधियां कम हैं लेकिन उन्हें बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. झारखंड सरकार से मिलकर वहां के किसानों को भी खाद और कीटनाशक समय पर उपलब्ध कराने की योजना है. वहीं बिहार में बिस्कोमान न सिर्फ किसानों को खाद और बीज उपलब्ध करा रहा है बल्कि उनके उत्पादों को बाजार भी दे रहा है.