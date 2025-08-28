गोरखपुर: 'अब तुमसे रुखसत होता हूं आओ, संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है'. उर्दू शायरी की यह पंक्तियां मशहूर शायर रघुपति सहाय 'फिराक गोरखपुरी' की लिखी हैं. इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ था. आज इस मशहूर शख्सियत का जन्मदिन है. फिराक थे, तो अंग्रेजी के प्रोफेसर लेकिन इनका हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी कई भाषाओं पर मजबूत पकड़ थी. फिराक की शायरी, स्तंभ, उपन्यास लेखन उन्हें अमूल्य धरोहर बनाता है. मनसा, वाचा, कर्मणा से एकरुप फिराक साहब के फैन जवाहर लाल नेहरू भी थे. आइए जानते हैं 'फिराक गोरखपुरी' का विराट व्यक्तित्व कैसा था.

गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक शुक्ल कहते हैं, कि फिराक बड़ी मजबूती से कहा करते थे, कि इस देश में सिर्फ ढाई लोगों को ही अंग्रेजी आती है. एक वह खुद हैं, दूसरे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें आधी अंग्रेजी आती थी. फिराक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी समेत कई भाषाओं पर मजबूत पकड़ थी. फिराक ने तब देश की सबसे प्रतिष्ठित आईसीएस परीक्षा वर्ष 1919 में पास की, लेकिन 1920 में त्यागपत्र दे दिया. इसके बाद वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक हो गए.

फिराक गोरखपुरी के जन्मदिन पर रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

फिराक गोरखपुरी को मिले कई सम्मान: गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक शुक्ल कहते हैं, कि फिराक को मिले सम्मान की बात करें, तो उन्हें पद्मभूषण, साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

उनके लेखन की बात करें तो उनका उपन्यास 'साधु की कुटिया' खूब चर्चा में रहा था. वहीं स्तंभ में 'मशअल', 'रूहे कायनात', 'नगमा ए साज', 'गजलिस्तान', 'शेरिश्तान', 'गुल ए नगमा', 'धरती की करवट', 'चिरांगा', 'रंगे शायरी', 'गुलबाग प्रमुख' हैं. रघुपति सहाय जो फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं, ने उर्दू, अरबी की दुनिया को नया आयाम दिया. वह अपने विशेष अंदाज की वजह से अंतिम सांस तक लोगों के चहेते बने रहे.

जिसने पीटा उसके बेटे को दिलाई नौकरी: डॉ. अभिषेक शुक्ला ने कहा कि फिराक की शायरी और लेखन को उनके जीवन से मिलाकर पढ़ना चाहिए, तभी मुकम्मल फिराक को जाना जा सकेगा. फिराक की शायरी न सिर्फ उनका सृजन है, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी एक दुर्लभ बौद्धिक सृजन है. उन्होंने एक घटना से फिराक के व्यक्तित्व का चित्रण किया. बताया कि प्रयागराज में फिराक को उनके घर के बाहर एक शराबी ने पीट दिया था. सुबह हुई तो उसे अपने इस कृत्य पर बहुत दुख हुआ. वह फिराक से माफी मांगने उनके घर पहुंचा. वह गलती के लिए क्षमा मांग रहा था.

हाल में बैठे फिराक नाराज होने की बजाय उसका और उसके परिवार का हाल जानने लगे. उसने बताया कि परिवार कि स्थिति बेहद खराब है. पत्नी बीमार है. एक बेटा है, जो पढ़ा-लिखा है, टाइपिंग भी जानता है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है. इतना सुनने पर फिराक में उसे पास बैठाया, चाय पिलाई और फिर उसे अपने साथ लेकर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट प्रयागराज के पास पहुंच गए. वहां बोले, कि मेरे साथ यह जो व्यक्ति हैं, उनका बेटा पढ़ा-लिखा है, टाइपिंग का जानकार है, लेकिन बेरोजगार है. तुम इसे शाम तक नौकरी देकर मुझे बताने के लिए मेरे बंगले पर शराब की बोतल लेकर आओगे. फिराक का चरित्र ऐसा ही था, जो उन्हें जानता, वह उनका कायल हो जाता है.

फिराक गोरखपुरी का मशहूर संग्रह. (Photo Credit: ETV Bharat)

मनसा, वाचा, कर्मणा से एक थे फिराक: डॉ. अभिषेक कहते हैं, कि आज के समय में फिराक हो पाना उतना ही मुश्किल है, जितना गांधी हो पाना. इन दोनों लोगों के मनसा, वाचा, कर्मणा में कोई अंतर नहीं था. उन्होंने कहा कि फिराक से पहले जो लोग शायरी करते थे, वह रूमानियत और दार्शनिकता की ऊंचाई पर थे, लेकिन फिराक साहब ने इसे आम जनमानस तक खींचकर पहुंचा दिया. वह शायरी में जल, जंगल, जमीन, परिवार, समाज को पिरोते थे.

उनकी शख्सियत उनकी राइटिंग में भी नजर आती है. आशिकी को लेकर भी उनकी जो शायरी थी, वह एक प्रेमी के रूप में खुद को सस्पेंड नहीं करती थी. वह कहा करते थे कि आशिकी में क्यों मर जाऊं? आज के समय में फिराक साहब इसलिए मायने रखते हैं, क्योंकि लोगों को उनके व्यक्तित्व को समझना होगा और उनकी शायरी को भी. उनके जीवन आदर्शों के साथ मिलकर पढ़ा जाए तभी हम फिराक को सही से समझ सकते हैं.

राजनीति में उतरे थे फिराक गोरखपुरी: वह राजनीतिक क्षेत्र में भी भाग्य आजमाने गए और महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा. इस हार पर उन्होंने कहा था, कि जो लोग गटई और नटई में अंतर नहीं समझते, उन्हें कैसे लोगों को चुनना है? इसका अंतर करने में वक्त लगेगा. उन्होंने कभी अपनी शख्सियत में मिलावट नहीं की. वह हर छोटे-बड़े का अदब लिहाज करते थे.

फिराक गोरखपुरी का बदहाल आशियाना. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवा शायरों को देते थे तवज्जो: डॉ. शुक्ला ने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा, कि जहां भी शायरी का मंच सजता है, वहां अक्सर नए नवेले शायरों से पहले ही शायरी पढ़वा दी जाती है. जो वरिष्ठ होता है, वह सबसे अंतिम में अपनी शायरी का पाठ करता है. एक ऐसे ही आयोजन में जब सबसे आखिरी में फिराक साहब शायरी पूरी कर चुके थे, तो किसी कारण बस देरी से पहुंचे एक नौजवान शायर खुद की प्रस्तुति नहीं दे पाने से बेहद निराश हुआ.

इस पर फिराक साहब ने उसे मंच से शायरी करने का अवसर प्रदान किया और उन्होंने यह भी कहा, कि जो फिराक के बाद पैदा हुआ है, वह फिराक के बाद ही शायरी पढ़ेगा. पहले कैसे पढ़ सकता है? इसमें छोटे-बड़े का कोई सवाल ही नहीं है. ऐसे कई संस्मरण हैं, जो फिराक को औरों से अलग करते हैं.

कौन थे रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी: रघुपति सहाय 'फिराक गोरखपुरी' का जन्म गोरखपुर जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर बांसगांव तहसील के बनवारपार गांव में हुआ था. इनकी प्राथमिक शिक्षा गोरखपुर के राजकीय जुबली हाईस्कूल से हुई थी. आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की. 29 जून 1914 को फिराक का विवाह किशोरी देवी के साथ हुआ. 3 मार्च 1982 को फिराक साहब का निधन हो गया.

फिराक गोरखपुरी के गांव में विरासत सहेजने की कोशिश. (Photo Credit: ETV Bharat)

फिराक साबह की दो बेटियां: इनकी दो बेटियां प्रेमा और प्रभा थीं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. इनके गांव में इनकी संपत्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं है. यही वजह है, कि उनसे जुड़ी यादें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं. परिवार में भी कोई ऐसा नहीं, जो उसकी देखभाल करे. इनके भाई तिरपत सहाय के बेटे शांतनु सहाय लखनऊ में रहते हैं. वे ही कभी-कभार आकर देखभाल करते हैं, लेकिन फिराक की विरासत को पहचान देने का प्रयास अभी तक सफल नहीं हो सका है.

गांव के लोग सहेज रहे विरासत: उनके ही गांव डॉ. छोटेलाल यादव ने फिराक की यादों को सहेजने के लिए कई प्रयास किए. ग्रामीणों के सहयोग से पुस्तकालय बनवाया. इसमें करीब 100 पुस्तकें हैं, जो फिराक साहब की लिखी हुई हैं. इसके विकास के लिए डॉ. छोटेलाल ने शासन को पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. 18 अक्टूबर 2012 को डॉ. छोटेलाल की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को कमेटी सेंटर निर्माण का आदेश दिया था, लेकिन वह भी धरातल पर उतर नहीं पाया.

गांव वालों के प्रयास से बना पुस्तकालय. (Photo Credit: ETV Bharat)

फिराक की विरासत सहेजन की जरूरत: इतना ही नहीं गांव में इसके लिए बड़े हाल, मंच, आर्ट गैलरी, वाचनालय, पुस्तकालय, गेस्ट रूम, शौचालय आदि निर्माण के लिए 61 लख रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी. इस संबंध में उपनिदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार मिश्रा कहते हैं, कि फिराक के गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शासन से पहल की गई है. वहां से हरी झंडी मिलने पर निश्चित रूप से उनके पैतृक स्थल को विकसित करने का कार्य किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड जीतने वाली यूपी की अनन्या की सफलता की कहानी, घर में शूटिंग रेंज; पिता बने कोच