महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कार्यक्रम में बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, “सत्य हमारा मार्ग, अहिंसा हमारा शस्त्र”

महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते कांग्रेस के नेता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ-साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज कृतज्ञ राष्ट्र मना रहा है. रांची के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई और दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अन्य कांग्रेसियों ने दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और वर्तमान समय में उनके विचारों की महत्ता पर चर्चा की. प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि "जय सत्य, -जय अहिंसा..सत्य हमारा मार्ग, अहिंसा हमारा शस्त्र है.

बयान देते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बापू के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत

उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन रांची में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कहा कि आज के इस दौर में जब पूरी दुनिया युद्ध और हिंसा के दौर से गुजर रहा है तब बापू के बताए रास्ते "सत्य और अहिंसा" का महत्व और बढ़ गया है.

सत्य हमारा मार्ग और अहिंसा हमारा शस्त्र

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सत्य, अहिंसा, शांति और समरसता के अमर पुजारी महात्मा गांधी और सादगी, दृढ़ निश्चय और राष्ट्रप्रेम के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. केशव महतो कमलेश ने अपने संबोधन में कहा कि “सत्य हमारा मार्ग और अहिंसा हमारा शस्त्र है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आदर्शों से पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया.