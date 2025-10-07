ETV Bharat / state

धूमधाम से मनाई गई रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती, समरसता की झांकी ने मोहा मन

मसूरी में धूमधाम से मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती: मसूरी में वाल्मीकि समाज उत्थान सभा द्वारा पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ वाल्मीकि जयंती मनायी गयी. इस अवसर पर नगर में निकली भव्य शोभायात्रा ने नगरवासियों का मन मोह लिया. कार्यक्रम की शुरुआत मसूरी के लाइब्रेरी कैंपटी रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर में हुई. यहां श्रद्धालुओं ने महर्षि वाल्मीकि की विशेष पूजा-अर्चना की. मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. पूजा उपरांत प्रसाद वितरण किया गया.

मसूरी: आज मंगलवार को आश्विन मास की पूर्णिमा पर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई. महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी. हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान राम के जीवन की सबसे प्रमाणिक गाथा है. रामायण में उन्होंने भगवान राम के मानवीय गुणों को बताते हुए, उनके जीवन प्रसंग का अद्भुत वर्णन किया है.

भव्य शोभायात्रा ने मोहा मन: इसके बाद मसूरी के सनातन धर्म मंदिर से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो गांधी चौक तक पहुंची. इस शोभायात्रा में न केवल वाल्मीकि समाज, बल्कि नगर के सभी समुदायों के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. शोभायात्रा में बैंड-बाजों के साथ धार्मिक धुनें गूंजती रहीं, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. शोभायात्रा की सबसे खास बात रही विभिन्न धार्मिक झांकियां, जिनमें भगवान शिव का तांडव, राधा-कृष्ण का नृत्य और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की झलकियां प्रमुख रहीं. झांकियों ने दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि लोग जगह-जगह रुक कर फोटो खिंचवाते नजर आए.

शानदार झांकियों ने मोहा मन (Photo- ETV Bharat)

मसूरी में दिखी सामाजिक समरसता: मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि-

मसूरी की यह खासियत है कि यहां सभी धर्मों और समाजों के लोग मिलकर हर पर्व मनाते हैं. वाल्मीकि जयंती पर समाज के सभी वर्गों की भागीदारी यह दर्शाती है कि हम सब एक हैं. वाल्मीकि जयंती पर निकली यह शोभायात्रा न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रदर्शन थी, बल्कि यह सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण भी बनी. मसूरी जैसे पर्यटन स्थल पर आयोजित इस प्रकार के आयोजन निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, एकता और भाईचारे की सीख देंगे.

-मीरा सकलानी, मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष-

महर्षि वाल्मीकि की डोली की पूजा हुई: वाल्मीकि समाज उत्थान सभा के सदस्य सचिन गुहेर ने बताया कि-

महर्षि वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्रा (Photo- ETV Bharat)

हर वर्ष की भांति इस बार भी शोभायात्रा में भगवान वाल्मीकि की डोली की पूजा की गई और प्रसाद वितरित किया गया. यह आयोजन समाज में सद्भाव, समरसता और एकता का प्रतीक है.

-सचिन गुहेर, सदस्य, वाल्मीकि समाज उत्थान सभा-

ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने वितरित किया प्रसाद: महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया. समारोह स्थल पर मौजूद लोगों ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया.