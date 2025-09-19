ETV Bharat / state

चार घंटे के नाटक में तीन मंच, पर्दा गिर गया तब संदूक से बाहर निकले किरदार

जाने-माने रंग निर्देशक दिवंगत बव कारंत के जन्मदिन के मौके पर भारत भवन में सजाई गई है उनकी सहेजी दुनिया. इस प्रदर्शनी से गुज़रना अस्सी के दशक के भारतीय रंगमंच को नजदीक समझना है.

रंगकर्मी अनूप जोशी बंटी से बातचीत (ETV Bharat)
भोपाल: पर्दा गिरे हुए दो दशक बीत चुके हैं. मंच से लौट चुके हैं सारे किरदार... जिस पैरहन में जी उठते थे नाटक के पात्र ...वो संदूकों से फिर निकल रहे हैं. भारत में हिंदी बेल्ट का किसी समय सबसे बड़ी रेपर्टरी हुआ करता था भारत भवन रंगमंडल. इंग्लैंड, फ्रांस के निर्देशकों से लेकर बव कारंत जैसी नामचीन थिएटर पर्सानिलिटी ने जहां रंगमंच को तराशा था. कलाकारों के कानों में किरदार फूंके थे. भारत भवन के रंगमंडल के पर्दे के पीछे का हर हिस्सा इन दिनों फिर नुमाया हुआ है.

भारत भवन की रेपर्टरी के कलाकारों के लिए ये अपनी ही मैमोरी लेन पर फिर लौटने जैसा है. और दर्शकों के लिए मौका कि जान सकें कि भारत की सुनहरी रंग यात्रा कैसी थी. जिन्होने उस दौर का रंगमंच नहीं देखा वो ये जान सकें कि मुट्ठी भर संसाधनों में कैसे कालजयी नाटक रच दिए जाते थे. विख्यात रंग निर्देशक दिवंगत बव कारंत के जन्मदिन के मौके पर उनकी सहेजी दुनिया भारत भवन में सजाई गई है. उनके नाटकों के किरदारों की पोशाकों के साथ दुनिया भर से सहेजे गए साज़, इस प्रदर्शनी से गुज़रना अस्सी के दशक के उस दौर से गुज़रना है जब भारत में थियेटर नई करवट ले रहा था.

भारत भवन रंगमंडल (ETV Bharat)

कपड़े पर होता था नाट्य महोत्सव का ऐलान

नाट्य महोत्सव की सूचना एक बड़े से कपड़े पर हाथ से लिखी गई है. 1982 का बरस है. भारत भवन की स्थापना के ऐन बाद ये बहुकला केन्द्र नाट्य महोत्सव मना रहा है. हाथ से पेंट ब्रश से लिखे गए हैं नाटकों के नाम, उनके निर्देशक और समय. कपड़े से बनाए गए इस पोस्टर के किनारों को बाकायदा कपड़े से ही सजाया गया है. अस्सी के दशक में जब पोस्टर का दौर नहीं था तब आम दर्शकों तक रंगमहोत्सव की सूचनाएं इसी तरह हाथ से कपड़े पर लिखी जाती थीं.

Bharat Bhavan Theatre Bhopal
भारत भवन रंगमंडल के पोस्टर (ETV Bharat)

रंग इतने पक्के थे कि चालीस साल बीत जाने के बाद भी ये पोस्टर फीका नहीं पड़ा. खास बात ये है कि उस समय ये जवाबदारी भी रंगमंडल के कलाकारों की ही होती थी. रंगमंडल में अभिनेत्री रहीं सरोज शर्मा कहती हैं, "हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वर्सेटाइल हो जाएं. एक रंगकर्मी सिर्फ अभिनय भर नहीं करता. हमें इस तरह से ट्रेंड किया गया था कि हम अभिनय के अलावा रंग, संगीत, मेकअप, कॉस्ट्यूम मेकिंग, सेट डिजाइन, लाइट्स हर काम का अनुभव लें."

Bharat Bhavan Theatre Bhopal
नाटकों में इस्तेमाल हुए वाद्य यंत्र (ETV Bharat)

मोहन राकेश का रेडियो और घासीराम कोतवार का अंगरखा

नाटक उठ चुका है. पर्दा गिर चुका है. संदूकों में बंद हो चुके नाटकों को खोला जा रहा है. एक-एक पोशाक के साथ सामने आती है पूरी कहानी. घासीराम कोतवाल का अंगरखा संदूक से निकलता है तो रंगकर्मी अनूप जोशी बंटी उसी दौर में लौट जाते हैं. कहते हैं, मैं इसे छूता हूं तो लगता है भूषण दिल्लौरी जी को छू रहा हूं. फिर वो बाकी पोशाकें निकालते लगते हैं. घासीराम कोतवाल नाटक की ही है ये साड़ी. सरोज शर्मा जी इसे पहनती थीं. चालीस साल से ये साड़ी सहेजी हुई है. ये रेडियो मोहन राकेश के नाटक आधे-अधूरे का है. मध्यमवर्गीय परिवार का घर दिखाने ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी थी उस नाटक की.

Bharat Bhavan Theatre Bhopal
नाटकों के पोस्टर (ETV Bharat)

बंटी वो घड़ी भी दिखाते हैं जो कई नाटकों में इस्तेमाल हुई. वे कहते हैं ये जो पर्दा है, दो मुंह वाला पक्षी, ये हयवदन नाटक में इस्तेमाल हुई रंग पट्टी है. एक-एक कपड़ा सी कर इसे बहुत मेहनत से बनाया गया था. वे बताते-बताते रंगमंच पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, इसी के बीच से नाटक में अभिनेत्री की एंट्री होती थी. बंटी कहते हैं, मैं जब-जब इस पर्दे को छूता हूं तो मुझे लगता है बाबा को छू रहा हूं. बाबा बव कारंत यहां कोई ऐसा सामान नहीं है जो उनके हाथ से ना गुजरा हो.

Bharat Bhavan Theatre Bhopal
नाटकों के दौरान इस्तेमाल सामान (ETV Bharat)

साढ़े चार घंटे का ग्रीक प्ले और मूविंग ऑडियंस

इन्ही संदूकों से निकले हैं मुखौटे. तीन तरह के मुखौटे हैं. ये 1986 में मंचित हुए चर्चित नाटककार जॉन मार्टिन के तीन ग्रीक प्ले का हिस्सा हैं. साढ़े चार घंटे के इस प्ले का मंचन भी भारत भवन में ही तीन अलग-अलग जगहों पर हुआ था. अनूप जोशी बंटी उस नाटक में मुख्य किरदार में थे. वे बताते हैं, सीरीज में तीन ग्रीक प्ले थे. देखिए हर मुखौटे पर नाम भी लिखा है. ये देखिए मेरे नाम का मुखौटा भी मिल गया. इस नाटक की खासियत ये थी कि इसके सिर्फ 120 दर्शक तय कर दिए गए थे. नाटक के साथ दर्शक भी मूव करते थे. ये एक नाटक था जो भारत भवन में ही तीन मंचों पर खेला गया था. ट्रोजन वुमन का ये मुखौटा है. चूंकि हमारी सबसे बड़ी रेपर्टरी थी, 29 कलाकार थे. उस समय फ्रांस के डायरेक्टर आए थे जार्ज लवादो उनके नाटकों की प्रॉपर्टी भी यहां है.

Bharat Bhavan Theatre Bhopal
नाटकों के दौरान इस्तेमाल ट्रांजिस्टर (ETV Bharat)

बाबा के साथ बिताया दौर लौटता है, रंगमंडल जी उठता है

भारत भवन में 19 सितंबर के दिन बीते बीस साल से बव कारंत की सालगिरह इसी अंदाज में मनाई जाती है. रंगमंडल बंद हो चुका है लेकिन इस दिन रंगमंडल की पूरी यात्रा से दर्शक रूबरू होते हैं. भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम शंकर शुक्ल कहते हैं, ये बाबा को भारत भवन की आदरांजिल है, जिन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहां बिताया और हिंदी बेल्ट की इस रेपर्टरी को अपने अनुभव से समृद्ध किया. ये रंगकर्मियों के लिए उन सुनहरी यादों में लौटना है जिन्हें वे जीकर आए हैं.

Bharat Bhavan Theatre Bhopal
नाटकों के दौरान इस्तेमाल हुई घड़ी (ETV Bharat)

ये कागज का टुकड़ा मेरी आत्मा है....

महानिर्वाण दो कश्तियों का सवार. तमाम नाटकों में इस्तेमाल हुए कॉस्ट्यूम्स और प्रॉपर्टी भी यहां है, और वो सारे वाद्य यंत्र भी जो इन नाटकों में रंगसंगीत का हिस्सा होते थे. ताल से जु़ड़े तो भारत ही दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के वाद्य हैं. जिनमें टिमकी से लेकर ताशा और ढोल के साथ नगाड़ा भी है. अनूप जोशी एक-एक चीज को बहुत करीने से संभाले सजाते जा रहे हैं. मैं कहीं भी रहा हूं इस तारीख पर लौट आता हूं. ये मेरा कनेक्ट है अपने बाबा से.. अपने थियेटर से. जैसा मेरा मेरे माता-प्रिता से प्रेम है. इस कपड़े से भी मेरा ऐसा ही लगाव है. आप या बाकी दुनिया के लिए ये कागज का मुखौटा सिर्फ एक मुखौटा है... मेरे लिए तो ये कागज़ मेरी आत्मा है.

Bharat Bhavan Theatre Bhopal
भारत भवन रंगमंडल भोपाल (ETV Bharat)

रुकी हुई घड़ी गवाह है उस सुनहरे दौर की

एक रुकी हुई घड़ी जिसका इस्तेमाल दो कश्तियों के सवार नाटक में किया गया था, वो भी महफूज रखी है. अनूप जोशी कहते हैं, मेरे लिए हर एक चीज से जुड़ी एक याद है. जो उसे देखती है पूरी सामने आ जाती है. कब किसको डांट पड़ी थी? कब किसकी वजह से दो लोगों में झगड़ा हुआ था? वो शामें जब शाम सात बजे से सुबह के सात बजे तक भरी ठंड में रिहर्सल किया करते थे. इन ढोल ताशों को बजाता हूं तो बीस साल पहले के मंच पर पहुंच जाता हूं.

