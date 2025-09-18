ETV Bharat / state

मन मैला, तन ऊजरा, भाषण लच्छेदार... हास्य और व्यंग्य के जादूगर काका हाथरसी का जानिए सफरनामा

काका हाथरसी 18 सितंबर जन्मदिन और अवसान दिवस पर साहित्यकार, कवि और साहित्यप्रेमी कर रहे याद

काका हाथरसी की फाइल फोटो.
काका हाथरसी की फाइल फोटो. (ETV Bharat)
1-मन मैला, तन ऊजरा, भाषण लच्छेदार

ऊपर सत्याचार है, भीतर भ्रष्टाचार

झूठों के घर पंडित बांचें, कथा सत्य भगवान की,

जय बोलो बेईमान की...

2- बटुकदत्त से कह रहे, लटुकदत्त आचार्य

सुना? रुस में हो गई है हिंदी अनिवार्य

है हिंदी अनिवार्य, राष्ट्रभाषा के चाचा-

बनने वालों के मुंह पर क्या पड़ा तमाचा

कहं 'काका' जो ऐश कर रहे रजधानी में

नहीं डूब सकते क्या चुल्लू भर पानी में'...

ये पंक्तियां हाथरस में जन्मे कवि काका हाथरसी की हैं. हिंदी के हास्य, व्यंग्य, काव्य को ऊंचाई प्रदान करने वाली कवि काका हाथरसी 18 सितंबर को जयंती और पुण्यतिथि भी है. काका हाथरसी जन्म 18 सितंबर 1906 को हुआ था और अवसान 18 सितंबर 1995 को हुआ था.

कवि अनिल बोहरे ने बताया कि काका हाथरसी हास्य कविता को मंच पर परोसने तथा लोकप्रिय बनाने वाले गिने-चुने समकालीन कवियों में से एक थे. साहित्य, संगीत व कला तीनों विधाओं से परिपूर्ण संपूर्ण पुरुष थे. जिन्होंने अपना तो मान बढ़ाया ही अपने शहर का भी नाम देश-विदेश तक रोशन किया. हास्य, व्यंग्य ,काव्य को देश की सीमाओं से परे विदेश तक ले गए और उसे लोकप्रिय भी बनाया.

जयंती और पुण्यतिथि पर काका हाथरसी के बारे में जानिए. (Video Credit; ETV Bharat)

उच्च कोटि के तैल चित्र भी बनाते थेः काका ने अपने जीवन काल में कई कविताओं की अनेक पुस्तक प्रकाशित हुई. उन्होंने संगीत कार्यालय की स्थापना की, जो उनके निधन के बाद भी कक्षा 1 से शोध तक की संगीत की पुस्तकों का प्रकाशन करता है. काका को जब भी फुर्सत मिलते थे तो वह तैल चित्र भी बनाते थे. उनके बनाए उच्च कोटि के तैल चित्र में से कुछ चित्र प्राय संगीत कार्यालय में देखने को मिल जाते हैं. काका को अपने जीवन में अनगिनत पुरस्कार व उपाधी मिली और 1985 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया.

काका हाथरसी स्मारक भवन. (ETV Bharat)

लाल किले पर वीर रस की हास्य को मिलाकर परोसा थाः कवि अनिल बोहरे ने बताया कि काका हिंदी काव्य को मंच पर हास्य को लाने वाले ब्रह्मा हैं. उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर होने वाले कवि सम्मेलन में वीर रस की एक कविता में हास्य को मिलाकर परोसा था. लाल किले पर भी काका हास्य रस को लेकर आए और देश में हास्य को स्थापित किया. यह परंपरा आज फूहड़पन की ओर जा रही है. चोरी के चुटकुले हास्य कविता के रूप में कवि सुना रहे हैं. आज लतीफेबाजी है. पहले बढ़िया हास्य कविताओं पर पर भी कवियों को पैसा कम मिलता था. लेकिन आज घटिया हास्य कविताओं पर भी कवि अच्छा पैसा कमा रहे हैं. काका की हास्य परंपरा में आज निरंतर गिरावट आ रही है. कुछ ही कवि इस परंपरा का पालन कर रहे हैं.

काका के व्यंग्य आज भी प्रासंगिकः युवा कवि व शिक्षाविद माधव शर्मा का कहना है कि मंचीय कविता में हास्य विद्या में चुटकुले ज्यादा हो रहे हैं. काका की कविताएं हास्य व्यंग्य की कविताएं हुआ करती थीं, जो आज भी प्रासंगिक है. व्यंग्य हर युग में प्रासंगिक होता है, यह काका हाथरसी की मुख्य विशेषता थी. काका का व्यंग्य तब भी प्रासंगिक था आज भी प्रासंगिक है.

काका हाथरसी संगीत कार्यालय.
काका हाथरसी संगीत कार्यालय. (ETV Bharat)

काका के व्यंग्य सड़क से लेकर संसद तक प्रसिद्धः साहित्यकार विद्यासागर विकल का कहना है काका सड़क से लेकर संसद तक आज भी प्रासंगिक है. संसद की कार्रवाई में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष और खुद प्रधानमंत्री जब भी उन्हें एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का मौका मिलता है तो उन्हें काका की रचनाओं का सहारा लेना पड़ता है. काका की रचनाएं आज भी प्रासंगिक है. आवश्यकता इस बात की है कि आने वाली पीढ़ियों का परिचय काका की रचनाओं से कराया जाए. वह जब काका की रचनाओं, शैली को समझेंगे तो बात आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि काका के कद के अनुरूप उनकी स्मृतियों को संजोने के काम नहीं हुए. शिक्षार्थी और शोधार्थियों के आगे भी काका को समझने की दिक्कत है आ रही है.

संगीत कार्यालय के मैनेजर शरण गोपाल ने कहा कि संगीत की किताबें विदेशियों तक जाती है.कक्षा एक से शोध तक की सारी पुस्तकें हैं. काका जी ने खुद भी संगीत की किताबें लिखी हैं. काका चित्रकार भी थे, उन्होंने तमाम तेल चित्र बनाये उनमें से कई तेल चित्र संगीत कार्यालय में भी लगे हैं.

