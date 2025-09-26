ETV Bharat / state

मिर्जापुर में बिरहा मामला; मास्टरमाइंड राजवीर सिंह यादव समेत तीन गिरफ्तार, 25 हजार का था इनाम, अब तक 9 भेजे गए जेल

पुलिस ने तीनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 26, 2025 at 6:48 PM IST | Updated : September 26, 2025 at 7:11 PM IST

मिर्जापुर : मां दुर्गा पर आपत्तिजनक बिरहा गाना गाने के मामले में पुलिस ने फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मास्टरमाइंड राजवीर सिंह यादव भी है. तीनों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. मामले में बिरहा गायिका सरोज सरगम समेत 6 लोग पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया, मामले में राजवीर सिंह यादव मुख्य आरोपी है. उसने कुछ किताबें भी लिखी हैं. राजवीर सिंह यादव, सरोज सरगम के यूट्यूब चैनल का संपादक है. राजवीर की लिखी किताबों को ही पढ़कर सरोज सरगम बिरहा गाती थी. यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाले सोनू पुत्र महेंद्र बिंद और प्रयागराज में स्टूडियो चलाने वाले शशांक प्रजापति को पकड़ा गया है. मामले में अब तक कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने फरार तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Video Credit; ETV Bharat)

