मिर्जापुर में बिरहा मामला; मास्टरमाइंड राजवीर सिंह यादव समेत तीन गिरफ्तार, 25 हजार का था इनाम, अब तक 9 भेजे गए जेल

मास्टरमाइंड राजवीर सिंह यादव के कहने पर ही सरोज सरगम ने बिरहा गाया था. आरोपी यादव शक्ति पत्रिका का संपादक है.

पुलिस ने तीनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने तीनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 6:48 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read
मिर्जापुर : मां दुर्गा पर आपत्तिजनक बिरहा गाना गाने के मामले में पुलिस ने फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मास्टरमाइंड राजवीर सिंह यादव भी है. तीनों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. मामले में बिरहा गायिका सरोज सरगम समेत 6 लोग पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया, मामले में राजवीर सिंह यादव मुख्य आरोपी है. उसने कुछ किताबें भी लिखी हैं. राजवीर सिंह यादव, सरोज सरगम के यूट्यूब चैनल का संपादक है. राजवीर की लिखी किताबों को ही पढ़कर सरोज सरगम बिरहा गाती थी. यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाले सोनू पुत्र महेंद्र बिंद और प्रयागराज में स्टूडियो चलाने वाले शशांक प्रजापति को पकड़ा गया है. मामले में अब तक कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस ने फरार तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Video Credit; ETV Bharat)

चैनल पर 60 हजार सब्सक्राइबर्स हैं : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया, मड़िहान थाना क्षेत्र की रहने वाली सरोज सरगम ने अपने यूट्यूब चैनल ‘Saroj Sargam Mirzapur’ पर मां दुर्गा पर विवादित बिरहा गाना अपलोड किया था, जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. चैनल पर 60 हजार सब्सक्राइबर्स हैं. 23 सितंबर को सरोज सरगम और उसके पति राममिलन बिंद को गिरफ्तार किया गया था. राममिलन वीडियो का निर्देशन और प्रोडक्शन करता था.

राजवीर के कहने पर बनाया था वीडियो : फरार राजवीर सिंह यादव इस गाने का फाइनेंसर था. वह ‘यादव शक्ति पत्रिका’ का संपादक और ‘बहुजन नायक महिषासुर’ पुस्तक का लेखक है. सरोज ने पूछताछ में खुलासा किया कि राजवीर के कहने पर ही यह वीडियो बनाया था. वीडियो प्रयागराज के हंडिया में तैयार किया गया था. सरोज का पति प्रयागराज का मूल निवासी है. पूरी मंडली वहां कंटेंट बनाती थी. सरोज पिछले तीन साल से पीडीए के लिए प्रचारात्मक गाने गा रही थी.

