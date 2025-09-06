ETV Bharat / state

'लोकतंत्र और संविधान खतरे में, चुनावी फायदे के लिए किया GST में बदलाव, हरियाणा में संगठित अपराध बढ़ा': बीरेंद्र सिंह

Birendra Singh on BJP: पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बिहार चुनाव और जीएसटी में बदलाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

Birendra Singh on BJP
Birendra Singh on BJP (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2025 at 8:07 AM IST

3 Min Read

जींद: हरियाणा के जींद में शुक्रवार दोपहर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं और जनता इस खतरे को अब साफ-साफ महसूस कर रही है."

GST में बदलाव पर सवाल: जब मीडिया ने उनसे जीएसटी ढांचे में हालिया बदलाव को लेकर सवाल किया, तो बीरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि "ये बदलाव बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किए गए हैं." उनका आरोप था कि "ये कांग्रेस के उस अभियान से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है, जिसमें पार्टी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है."

हरियाणा कांग्रेस को मिला नया संगठनात्मक ढांचा: बीरेंद्र सिंह ने कहा कि "11 साल के लंबे इंतजार के बाद अब हरियाणा कांग्रेस का जिला स्तर पर संगठन बन चुका है." उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की भी घोषणा हो जाएगी.

'लोकतंत्र और संविधान खतरे में, चुनावी फायदे के लिए किया GST में बदलाव, हरियाणा में संगठित अपराध बढ़ा': बीरेंद्र सिंह (Etv Bharat)

बीजेपी पर पलटवार: बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर किए जा रहे हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं.

कानून व्यवस्था पर उठे सवाल: हरियाणा की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में गुंडागर्दी चरम पर है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने कहा, "हरियाणा में पहली बार संगठित अपराध हो रहे हैं, और राजनीतिक लोगों तक को धमकियां मिल रही हैं."

जाति और धर्म की राजनीति का आरोप: बीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि "बीजेपी हरियाणा में जाति और देशभर में धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है." उन्होंने इसे सामाजिक एकता के लिए खतरनाक बताया.

बाढ़ पीड़ितों की मदद का भरोसा: बीरेंद्र सिंह ने पड़ोसी राज्य पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ का ज़िक्र किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा कांग्रेस और किसान मिलकर वहां के पीड़ित किसानों और पशुपालकों की हर संभव मदद करेंगे.

बीरेंद्र सिंह ने खुद को बताया सांड: जब बीरेंद्र सिंह बीजेपी पर निशाना साध रहे थे. तब पीछे से खागड़ यानी सांड आ गया. जिसे देखकर बीरेंद्र सिंह बोले कि हम भी तो सांड ही हैं. इसके बाद उनके समर्थक ठहाका लगा कर हंस पड़े.

