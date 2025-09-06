ETV Bharat / state

जींद: हरियाणा के जींद में शुक्रवार दोपहर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं और जनता इस खतरे को अब साफ-साफ महसूस कर रही है."

GST में बदलाव पर सवाल: जब मीडिया ने उनसे जीएसटी ढांचे में हालिया बदलाव को लेकर सवाल किया, तो बीरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि "ये बदलाव बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किए गए हैं." उनका आरोप था कि "ये कांग्रेस के उस अभियान से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है, जिसमें पार्टी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है."

हरियाणा कांग्रेस को मिला नया संगठनात्मक ढांचा: बीरेंद्र सिंह ने कहा कि "11 साल के लंबे इंतजार के बाद अब हरियाणा कांग्रेस का जिला स्तर पर संगठन बन चुका है." उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की भी घोषणा हो जाएगी.

'लोकतंत्र और संविधान खतरे में, चुनावी फायदे के लिए किया GST में बदलाव, हरियाणा में संगठित अपराध बढ़ा': बीरेंद्र सिंह (Etv Bharat)

बीजेपी पर पलटवार: बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर किए जा रहे हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं.