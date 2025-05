ETV Bharat / state

टिटहरी ने ऊंचाई पर दिए 4 अंडे, इस बार मानसून रहेगा जोरदार, सुनिए पर्यावरणविद की जुबानी - BIRD RAIN PREDICTION

ऊंची छत पर टिटहरी ने दिए 4 अंडे ( फोटो ईटीवी भारत बूंदी )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 15, 2025 at 12:48 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 1:27 PM IST 2 Min Read

बूंदी. आपने कभी सुना है कि टिटहरी के अंडों से आगामी मानसून की बारिश का औसत अनुमान लगाया जा सकता है. सुनने में बड़ा अजीब लगे लेकिन किसान प्रकृति प्रदत्त संकेतों से भविष्यवाणियों का अनुमान कर आगामी मानसून की स्थिति का पता लगा लेते हैं. इस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून के ठीक रहने या खराब रहने के संकेत भी टिटहरी के अंडे दे जाते हैं. इस बार टिटहरी ने चार अंडे दिए हैं और वह भी ऊंचाई पर इसका साफ संकेत माना जा रहा है कि इस बार मानसून ठीक रहने वाला है. साथ ही बारिश भी मूसलाधार होने वाली है. पर्यावरणविद विठ्ठल सनाढ्य बताते हैं कि टिटहरी ने ऊंचाई पर 4 अंडे देकर अच्छी बारिश के संकेत दे दिए हैं. यानी चार महीने बारिश होगी. एक कॉलोनी में ऊंचाई पर मकान की छत पर टिटहरी ने चार अंडे दिए हैं. विठ्ठल बताते है कि टिटहरी जितने अंडे देती है, उतने ही महीने बारिश होती है, ऐसा माना जाता है. ऊंचाई पर अंडे देने पर ज्यादा बारिश होती है और जमीन पर अंडे देने पर कम. उन्होंने बताया कि टिटहरी 3 अंडे दे तो तीन माह और चार दे तो 4 माह बारिश का अनुमान लगाया जाता है. इतना ही नहीं अंडों का मुंह जमीन की ओर होने पर मूसलाधार बारिश, समतल स्थान पर रखे होने पर औसत बारिश का अनुमान लगाया जाता है. टिटहरी ने दी बारिश की भविष्यवाणी (वीडियो ईटीवी भारत) इसे भी पढ़ें: राजस्थान में लगातार मौसम में उतार-चढ़ाव, आज इन जिलों में हो सकती है बारिश टिटहरी का प्रजनन काल मई से अगस्त तक होता है, टिटहरी अधिकतम चार अंडे देती है. वहीं 18 से 21 दिन में चूजे बाहर निकल आते हैं. मौसम विशेषज्ञों के परीक्षण में भी अनुमान है कि इस बार मानसून की अच्छी बारिश हो सकती है. यानी 105 फीसदी बारिश होने का अनुमान है.

Last Updated : May 15, 2025 at 1:27 PM IST