घना में पक्षियों पर पहरा: पक्षी-प्रेमियों में मायूसी, नेस्टिंग क्षेत्रों में पर्यटकों पर पाबंदी

घना पक्षी अभयारण्य में पेंटेड स्टॉर्क ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 15, 2025 at 7:42 PM IST 3 Min Read

भरतपुर: विश्वप्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी अभयारण्य) इन दिनों पेंटेड स्टॉर्क की बढ़ती संख्या को लेकर चर्चा में है. इस बार अब तक यहां इनकी संख्या 900 से 1000 तक पहुंच चुकी है और कई नेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है. यह संरक्षण की दृष्टि से अच्छी खबर है, लेकिन पर्यटकों के लिए यह खुशखबरी मायूसी में बदल गई है. वजह है, प्रशासन द्वारा नेस्टिंग क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक. इस पाबंदी ने पक्षी-प्रेमियों और पर्यटकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. यही वजह है कि पर्यटकों को पक्षी अभयारण्य से पक्षी देखे बिना ही लौटना पड़ रहा है. निदेशक मानस सिंह ने बताया कि घना में यह एक अच्छी खबर है कि पिछले एक हफ्ते से पेंटेड स्टॉर्क की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लगभग अब 900 से 1000 के बीच में पहुंच चुकी है. कई पेंटेड स्टॉर्क ने नेस्टिंग शुरू कर दी है और अंडे देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. उन्होंने बताया कि इस बार पक्षियों का आगमन देरी से हुआ, मुख्य कारण लगातार मानसून और बाहर की जगहों पर पानी की उपलब्धता थी, जिससे पक्षी बाहर के क्षेत्रों में भी रुके रहे. अब जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है और बाहर की जगहें सूख रही हैं, ये पक्षी घना के अंदर आ रहे हैं. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निदेशक मानस सिंह (ETV Bharat Bharatpur)