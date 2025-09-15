ETV Bharat / state

घना में पक्षियों पर पहरा: पक्षी-प्रेमियों में मायूसी, नेस्टिंग क्षेत्रों में पर्यटकों पर पाबंदी

घना अभयारण्य के कुछ क्षेत्रों में पर्यटकों पर प्रतिबंध से पक्षी-प्रेमी निराश हैं. प्रशासन का तर्क है कि पक्षी संरक्षण के लिए ऐसा किया गया

घना पक्षी अभयारण्य में पेंटेड स्टॉर्क (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 7:42 PM IST

भरतपुर: विश्वप्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी अभयारण्य) इन दिनों पेंटेड स्टॉर्क की बढ़ती संख्या को लेकर चर्चा में है. इस बार अब तक यहां इनकी संख्या 900 से 1000 तक पहुंच चुकी है और कई नेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है. यह संरक्षण की दृष्टि से अच्छी खबर है, लेकिन पर्यटकों के लिए यह खुशखबरी मायूसी में बदल गई है. वजह है, प्रशासन द्वारा नेस्टिंग क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक. इस पाबंदी ने पक्षी-प्रेमियों और पर्यटकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. यही वजह है कि पर्यटकों को पक्षी अभयारण्य से पक्षी देखे बिना ही लौटना पड़ रहा है.

निदेशक मानस सिंह ने बताया कि घना में यह एक अच्छी खबर है कि पिछले एक हफ्ते से पेंटेड स्टॉर्क की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लगभग अब 900 से 1000 के बीच में पहुंच चुकी है. कई पेंटेड स्टॉर्क ने नेस्टिंग शुरू कर दी है और अंडे देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. उन्होंने बताया कि इस बार पक्षियों का आगमन देरी से हुआ, मुख्य कारण लगातार मानसून और बाहर की जगहों पर पानी की उपलब्धता थी, जिससे पक्षी बाहर के क्षेत्रों में भी रुके रहे. अब जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है और बाहर की जगहें सूख रही हैं, ये पक्षी घना के अंदर आ रहे हैं.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निदेशक मानस सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

जिम्मेदारों का तर्क: निदेशक ने बताया कि एल ब्लॉक, एन ब्लॉक और डी ब्लॉक में पेंटेड स्टॉर्क धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं. एल ब्लॉक का एरिया वह है जहां 1990 के दशक में पहले नेस्ट बना करते थे, पर पुराने नेस्ट वहां अब मौजूद नहीं हैं और पक्षी नए नेस्ट बना रहे हैं. इसके लिए वे ट्रेल्स पर नीचे उतरते हैं. निदेशक के अनुसार जब वे ट्रेल्स पर नीचे उतरकर नेस्ट बना रहे हों तो अगर पर्यटकों की अधिक संख्या वहां हो तो पक्षी डिस्टर्ब हो सकते हैं और जगह छोड़ सकते हैं, इसलिए नेस्टिंग वाले क्षेत्रों में अभी रोक लगाई हुई है. जैसे ही उनके नेस्ट बन जाएंगे और वे स्थिर हो जाएंगे, उसके बाद किसी प्रकार की रोक नहीं होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डी ब्लॉक का एरिया ट्रेल्स व पर्यटकों से दूर है, वहां फिलहाल कोई रोक नहीं है.

पर्यटकों में मायूसी: प्रशासन की नजर में यह कदम संरक्षण के लिहाज से उचित ठहराया जा रहा है, लेकिन सबसे सुंदर पक्षियों में शुमार पेंटेड स्टॉर्क को निहारे बिना लौटने से पर्यटक मायूस हैं. दिल्ली से आए पर्यटक विनीत ने बताया कि घना में पक्षियों को देखने और फोटोग्राफी के लिए आया, लेकिन यहां पता चला कि नेस्टिंग एरिया में पर्यटकों के जाने पर प्रतिबंध है. ऐसे में बिना पक्षियों को देखे लौटना पड़ा.

